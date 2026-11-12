L’Alfàs inicia el lunes 16 de noviembre su campaña de Bonos Consumo, dotada con 315.653 euros

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi pondrá en marcha del 16 de noviembre al 15 de diciembre una nueva campaña de Bonos Consumo con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local y apoyar a los establecimientos del municipio. La iniciativa cuenta con una subvención de 315.653 euros concedida por la Diputación Provincial de Alicante, que permitirá a la ciudadanía adquirir bonos por la mitad de su valor.

La campaña está dirigida a las personas residentes en l’Alfàs del Pi y pondrá a su disposición bonos de 10, 20, 50, 100 y 200 euros. La subvención cubrirá el 50% del importe de cada bono, de manera que los consumidores solo tendrán que pagar la mitad de su valor en el momento de comprar los bonos. Cada persona podrá adquirir bonos por un valor máximo de 200 euros, abonando únicamente 100 euros.

La compra de los bonos se realizará de forma online a través de la plataforma habilitada para la campaña. Toda la información sobre el funcionamiento de la iniciativa, las condiciones de participación y los establecimientos adheridos estará disponible a partir del lunes 16 de noviembre en la página web alfasbonosconsumo.es.

Con el fin de facilitar la participación de las personas que tienen dificultades para realizar compras por internet, el Ayuntamiento habilitará un punto de venta presencial el próximo 20 de noviembre en la Casa de Cultura, durante el horario de mañana. Este servicio permitirá acercar la campaña a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a los canales digitales.

Los bonos podrán utilizarse hasta el 15 de diciembre en los comercios, establecimientos de hostelería y servicios de l’Alfàs del Pi que se hayan adherido previamente a la iniciativa. Por ello, el Ayuntamiento anima al tejido empresarial local a sumarse a la campaña y aprovechar esta oportunidad para impulsar la actividad económica del municipio. La adhesión de los establecimientos será gratuita y deberá formalizarse a través de la página web de la campaña.

La iniciativa está dirigida a personas empadronadas en l’Alfàs del Pi a fecha de 1 de septiembre de 2026 y nacidas antes del 1 de enero de 2009. Para adquirir los bonos será necesario disponer de DNI o NIE y tarjeta bancaria. Los bonos se recibirán en formato digital en el correo electrónico facilitado durante el proceso de compra.

La campaña ha sido presentada esta mañana por el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, el concejal de Comercio, Patrick De Meirsman, y los ediles del Partido Popular César Martínez y María Arantzazu González de Zárate.

El alcalde, Vicente Arques, ha destacado la importancia de esta iniciativa para dinamizar la economía local y apoyar a los pequeños establecimientos del municipio. “Los Bonos Consumo son una herramienta eficaz para incentivar las compras en nuestros comercios, establecimientos de hostelería y servicios, al tiempo que suponen un ahorro directo para las familias. Con esta campaña conseguimos que la inversión revierta en nuestro tejido empresarial y contribuimos a mantener vivo el comercio de proximidad, que es una parte fundamental de la actividad económica y social de l’Alfàs”, ha señalado.