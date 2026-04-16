L’Alfàs informa de las nuevas ayudas destinadas a posicionar a las empresas del sector turístico

Estas ayudas de la Generalitat están destinadas a proyectos de posicionamiento y marketing de productos turísticos. Se trata del programa de ‘Impulso al Posicionamiento de las Empresas y el Marketing de Producto Turístico de la Comunitat Valenciana’, y las ayudas están dirigidas a personas o entidades que realicen acciones de marketing de producto o de servicios turísticos que incidan en una mejor visibilidad de la oferta turística de la Comunitat en los mercados. Escuchamos a Luis Morant, concejal de Turismo

Las ayudas podrán alcanzar el 70 % del coste del proyecto, con un importe mínimo de gasto de 6.000 euros, o de 3.000 euros en algunos casos específicos. El importe máximo de ayuda por persona o entidad beneficiaria de este programa será de 90.000 euros.

Se trata de un programa de Turisme Comunitat Valenciana, dirigido a fomentar la prestación de servicios turísticos de valor añadido a lo largo de todo el año, y a impulsar la promoción turística nacional e internacional y la sostenibilidad. Se ha destinado un total de 4.000.000 de euros en ayudas dirigidas a mejorar el posicionamiento de las empresas del sector turístico para el año 2026. Las ayudas cubrirán los costes directamente relacionados con la ejecución de los proyectos, tales como la obtención de certificaciones de calidad y sostenibilidad, la producción de material promocional, la publicidad en medios de comunicación, y la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciaba este miércoles 15 de abril, y finalizará el 30 de abril, y deberá realizarse obligatoriamente por vía electrónica, conforme a lo establecido en el Decreto 4/2017, modificado por el Decreto 6/2023. Las personas interesadas podrán acceder a la tramitación a través de la sede electrónica de la Generalitat o directamente desde el trámite habilitado en la Guía PROP correspondiente al citado programa.

Asimismo, podrán solicitar las ayudas empresas turísticas que estén inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Entre los beneficiarios se incluyen titulares de alojamientos turísticos, agencias de viajes, empresas de turismo activo, y establecimientos de restauración que cumplan con las normativas vigentes.

El programa está diseñado para financiar una variedad de actuaciones que fomenten la promoción y comercialización de productos turísticos. Las principales áreas subvencionables incluyen: Promoción y publicidad en un entorno omnicanal (físico y digital): Campañas en medios online y offline para mejorar la visibilidad de los productos y servicios turísticos. Comercialización y puesta en el mercado de productos turísticos experienciales. Obtención, mantenimiento o renovación de certificados en gestión de calidad, medio ambiente y/o accesibilidad integral reconocidos por el Programa Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana

Por último, cabe destacar que los proyectos subvencionados serán los ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y las solicitudes estarán abiertas para todas las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución