L’Alfàs del Pi informa de las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

La concejala de Bienestar Social de l’Alfàs del Pi, Marisa Cortés, ha animado a las familias que puedan beneficiarse de estas ayudas a informarse y realizar la solicitud dentro del plazo establecido. “Es importante que ninguna familia que cumpla los requisitos deje pasar esta oportunidad. Estas ayudas están pensadas para facilitar los recursos y apoyos que necesita el alumnado para desarrollar sus estudios en las mejores condiciones posibles”, ha señalado.

La Concejalía de Bienestar Social, del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, recuerda que permanece abierto el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo, destinadas al alumnado con necesidades específicas, correspondientes al curso 2026/2027. Las familias y estudiantes interesados disponen hasta el próximo 10 de septiembre para presentar sus solicitudes, según la convocatoria del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La convocatoria contempla ayudas para alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta o de la comunicación y del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Estas ayudas pueden solicitarse para diferentes enseñanzas no universitarias, entre ellas Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y Superior, enseñanzas artísticas profesionales y Formación Profesional, entre otras.

En función de las necesidades y de los requisitos establecidos en la convocatoria, las ayudas pueden contemplar, entre otros conceptos, enseñanza, transporte, comedor escolar, residencia, libros y material didáctico, reeducación pedagógica o reeducación del lenguaje. Para el alumnado con altas capacidades también se contemplan ayudas para la asistencia a programas específicos que complementen sus estudios.

La concejala alfasina, Marisa Cortés, ha subrayado asimismo la importancia de “consultar toda la información de la convocatoria y comprobar los requisitos antes de presentar la solicitud, especialmente teniendo en cuenta que el plazo finaliza el 10 de septiembre”.

Las solicitudes y toda la información relativa a requisitos, documentación, procedimiento y cuantías pueden consultarse en la página oficial de Becas y Ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La convocatoria correspondiente al curso 2026/2027 establece como periodo de solicitud del 19 de mayo al 10 de septiembre de 2026.

Información oficial y solicitud de las ayudas de apoyo educativo