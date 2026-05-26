L’Alfàs del Pi incorpora nuevos aseos accesibles en la Playa del Racó de l’Albir financiados con fondos europeos

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, y el edil de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, han visitado hoy los nuevos aseos accesibles instalados en la Playa del Racó de l’Albir, una actuación financiada íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Esta intervención forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para la mejora y modernización del frente litoral del municipio, y completa los trabajos ya ejecutados en el Paseo de las Estrellas, donde se ha llevado a cabo la transformación del espacio en plataforma única mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de nueva iluminación eficiente con tecnología LED.

El proyecto de los nuevos aseos ha contado con una inversión de 50.336 euros (IVA incluido) y ha sido ejecutado con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios públicos accesibles en uno de los puntos más transitados del litoral alfasino.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha destacado durante la visita que “esta actuación es un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de nuestros espacios públicos y con un modelo de destino turístico más accesible, sostenible y moderno”. Albero ha subrayado además que “con la instalación de estos nuevos aseos accesibles finalizamos la gran actuación de mejora del litoral de l’Albir. Han sido tres intervenciones financiadas con fondos europeos NextGenerationEU, con una inversión global de más de 700.000 euros”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Turismo, Luis Miguel Morant, ha señalado que “con estos nuevos aseos damos un paso más en la mejora de los servicios en la Playa del Racó de l’Albir, uno de los enclaves más visitados del municipio”. Morant ha añadido que “esta actuación completa un conjunto de inversiones que están permitiendo modernizar el litoral, eliminar barreras arquitectónicas y avanzar en eficiencia energética”.

Los antiguos aseos han sido reubicados en el Espacio Recreativo La Cantera, situado en el Parc Natural de la Serra Gelada, uno de los espacios distinguidos con la bandera Centro Azul, reforzando así la red de servicios públicos del municipio.

Esta actuación se integra además en el desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal de l’Alfàs del Pi, una estrategia municipal orientada a garantizar la plena accesibilidad de los espacios públicos y turísticos del municipio.

El conjunto de actuaciones desarrolladas en el Paseo de las Estrellas y su entorno ha supuesto una inversión global superior a los 700.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU, consolidando la transformación del frente litoral como uno de los ejes estratégicos del modelo turístico de l’Alfàs del Pi.