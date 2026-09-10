L’Alfàs culmina los dos Planes de Sostenibilidad Turística con una ejecución del 104,2 % y una inversión de 4,6 millones de euros

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha culminado íntegramente los dos Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), correspondientes a las convocatorias de 2022 y 2023, con la ejecución de todas las actuaciones previstas y una inversión final de 4.629.410,54 euros, financiada al 100 % con fondos europeos. El grado de ejecución alcanza el 104,2 %, gracias a las mejoras incorporadas durante el desarrollo de los proyectos, que han permitido ampliar tanto la inversión como el número de actuaciones inicialmente contempladas.

Los dos planes se enmarcan en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, desarrollada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next GenerationEU. L’Alfàs del Pi concurrió a las convocatorias extraordinarias de 2022 y 2023, cuyos periodos de ejecución finalizaron el pasado 30 de junio de 2026. La inversión inicialmente prevista ascendía a 4.443.235 euros, pero la buena gestión de los proyectos ha permitido elevar la inversión final hasta 4.629.410,54 euros, es decir, 186.175,54 euros más, incorporando mejoras y dos nuevas actuaciones. De las 24 actuaciones inicialmente proyectadas se ha pasado finalmente a 26 actuaciones ejecutadas, todas ellas dentro del plazo establecido.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha mostrado su satisfacción por poder anunciar la finalización de todos los proyectos comprometidos. “Es una gran satisfacción poder decir que hemos realizado todas las inversiones que anunciamos en su día. “La aventura de los fondos europeos empezó en 2015 con una pequeña subvención de 500.000 euros de los planes FEDER para el Museo de la Villa Romana. De 2015 a 2026 hemos sido capaces de gestionar 22.000.000 de euros en fondos europeos”. Son actuaciones que están transformando l’Alfàs del Pi, mejorando espacios, servicios e infraestructuras fundamentales para nuestros vecinos y para quienes nos visitan”.

Arques ha destacado, además, que estas actuaciones no han supuesto ningún coste para las arcas municipales, al estar financiadas íntegramente mediante fondos europeos, y ha felicitado al departamento municipal de Fondos Europeos por el trabajo realizado para sacar adelante un proceso “complejo y meticuloso” y conseguir que la ejecución final superase las previsiones iniciales. “La oficina de Fondos Europeos son ocho trabajadores siete días a la semana gestionando. Hay que tener los proyectos terminados, y una oficina con capacidad para gestionar, para poder acceder a ayudas europeas”.

Movilidad sostenible y accesibilidad

Una parte fundamental de los fondos se ha destinado a mejorar la movilidad y la accesibilidad. En este ámbito se han ejecutado 900 metros de nuevo carril bici en el Camí Vell de Altea y más de 1,4 kilómetros de nuevas aceras, además de la renovación de la avenida de l’Albir, con 2.700 metros cuadrados de nuevo asfaltado, reestructuración vial de aparcamientos, renovación de la pintura del carril bici y eliminación de barreras arquitectónicas.

También se ha creado una nueva plataforma única en el Paseo de las Estrellas, con 200 metros lineales y 1.929 metros cuadrados de espacio peatonal, además de instalarse dos nuevos baños accesibles en la playa de l’Albir.

Prevención de inundaciones

Los planes han permitido igualmente actuar en materia de prevención y protección frente a episodios de lluvias intensas. En el Barranco Hondo se han acondicionado 470 metros lineales, con 20.000 metros cúbicos de excavación y 9.000 toneladas de piedra para los muros de escollera. A estas actuaciones se suma la captación y desvío de aguas pluviales en Suelo Urbano 2, en las zonas de Camí de la Cantera y Estrella Polar, mediante la instalación de 348 metros de nuevas tuberías, ocho pozos de registro y 25 metros de nuevos imbornales.

Más eficiencia energética

La transición hacia un municipio más eficiente y sostenible también ha sido uno de los ejes principales. Se han instalado 201 nuevas luminarias en distintos puntos del municipio y una nueva planta fotovoltaica en el colegio Veles e Vents, formada por 194 módulos solares y 114,46 kWp de potencia instalada. La instalación, concebida para autoconsumo compartido de instalaciones municipales, puede alcanzar una producción anual de hasta 174 MWh y una reducción de hasta 52 toneladas de CO₂ al año. También se han incorporado dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, situados en el aparcamiento de la Casa de Cultura y en el aparcamiento del Camí del Faro.

Un destino turístico más inteligente

La digitalización constituye otro de los grandes pilares de los planes. Se han instalado 14 cámaras para el control de aforo en espacios exteriores, una estación meteorológica y un sensor de gases y sonido en la playa de l’Albir.

También se ha creado un parking inteligente con cámaras de lectura de matrículas y paneles LED para informar de los accesos y del aforo del aparcamiento del mercadillo de l’Albir. A ello se suma una red de más de 20 sensores inteligentes destinados a conocer los flujos de visitantes, el tráfico y la movilidad turística, así como la implantación de un Panel de Inteligencia de Datos Turísticos para mejorar la planificación y gestión del destino.

Más recursos para la competitividad turística

Los fondos europeos han permitido asimismo reforzar la oferta turística y mejorar espacios de especial valor para el municipio. Entre las actuaciones destaca la creación de 1.281 metros cuadrados de nuevos espacios destinados a los servicios de conservación y mantenimiento del Parque Natural de la Serra Gelada en el CEA Carabineros, junto con mejoras de accesibilidad y señalización.

También se ha implantado un nuevo sistema de guiado accesible mediante tecnología NaviLens, con 30 códigos instalados en puntos turísticos como la Villa Romana de l’Albir, el Faro de l’Albir y el casco urbano. Estos códigos facilitan a las personas ciegas o con baja visión el acceso a los puntos de interés y a su información, que puede reproducirse de forma escrita u oral y adaptarse al idioma del usuario. El capítulo de competitividad se completa con un nuevo parque de calistenia de 200 metros cuadrados en la playa de l’Albir, equipado con seis elementos certificados conforme a la normativa UNE-EN-16630:2015.

L’Alfàs seguirá buscando fondos europeos

La concejala de Fondos Europeos, Loli Albero, ha destacado el trabajo desarrollado para completar la totalidad de los proyectos y ha avanzado que el Ayuntamiento seguirá concurriendo a futuras convocatorias.

“Desde el departamento de Fondos Europeos seguimos trabajando para obtener nuevas subvenciones. Aspiramos a tener acceso a nuevas oportunidades de financiación europea que nos permitan afrontar proyectos todavía más ambiciosos. Tenemos una propuesta sólida, bien articulada y con una visión clara de futuro para l’Alfàs del Pi”, ha señalado Albero.

La concejala ha recordado que l’Alfàs del Pi ya cuenta con experiencia en la captación y gestión de financiación europea, al haber sido una de las localidades seleccionadas en la tercera convocatoria de los fondos EDUSI, que permitieron transformar diferentes áreas del municipio y reforzar su modelo de ciudad sostenible y digital.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene como objetivo “consolidar un modelo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, la digitalización de los servicios públicos y la cohesión social”, al tiempo que continúa trabajando para atraer nuevos recursos europeos que permitan seguir modernizando el municipio.

De hecho, el departamento de Fondos Europeos ya trabaja en próximas convocatorias vinculadas a la infraestructura verde, la renaturalización y resiliencia, los refugios climáticos y proyectos innovadores de ahorro y eficiencia energética, además de continuar buscando financiación para avanzar en movilidad sostenible, eficiencia energética y transición verde.

Con la culminación de estos dos Planes de Sostenibilidad Turística, l’Alfàs del Pi consolida una estrategia de transformación que combina movilidad sostenible, accesibilidad, prevención de inundaciones, eficiencia energética, digitalización y competitividad turística, con el objetivo de seguir avanzando hacia un municipio más moderno, accesible, sostenible e inteligente.