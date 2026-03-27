L’Alfàs del Pi avanza en la licitación del servicio de agua y alcantarillado

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprobado hoy en sesión plenaria un nuevo avance en el proceso de licitación del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, una actuación considerada estratégica para la modernización de infraestructuras y la mejora del servicio.

En esta sesión se ha dado luz verde, con los votos a favor de todos los ediles de la Corporación Municipal, al estudio de viabilidad económico-financiero y a los anteproyectos técnicos asociados al futuro contrato. El documento analiza el estado actual de las infraestructuras, el régimen tarifario y las condiciones de explotación del servicio, estableciendo un plazo de 15 años como periodo estimado para la recuperación de la inversión y garantizando el equilibrio económico de la concesión.

La memoria técnica contempla cuatro actuaciones principales que deberán ejecutarse durante los primeros cuatro años por la empresa adjudicataria: la conducción arterial entre la ETAP y Cautivador I, la nueva conducción arterial del Albir, la construcción de un nuevo depósito en Cautivador I —junto con el desvío de la conducción entre Camí del Pinar y Camí del Molí— y la construcción de un nuevo depósito en Alfàs 3. En conjunto, estas intervenciones suponen una inversión de algo más de 7 millones de euros y responden, en parte, a necesidades planteadas en el ámbito municipal.

En el mismo pleno se ha dado cuenta de la renuncia de María José Fuster Pérez como concejala del grupo municipal VOX, declarándose la vacante correspondiente, y se ha aprobado la autorización del transporte escolar vinculado al IES L’Arabí, así como la compatibilidad de una funcionaria municipal para la docencia universitaria.

La sesión también ha servido para aprobar por unanimidad una moción del Grupo Municipal Popular dirigida a impulsar un programa de apoyo preventivo para micropymes y autónomos, mientras que han sido rechazadas dos propuestas del grupo VOX relativas a la creación de un albergue para personas sin hogar y al apoyo a familias con menores.