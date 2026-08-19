L’Alfàs del Pi avanza en la construcción de 160 VPP y proyecta un nuevo parking de 200 plazas

La construcción de entre 160 y 180 viviendas de protección pública (VPP) en régimen de alquiler asequible en l’Alfàs del Pi continúa avanzando con el respaldo de la Generalitat Valenciana. El Pleno del Consell ha aprobado el convenio con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), un trámite imprescindible para seguir adelante con el procedimiento administrativo que permitirá impulsar la futura promoción residencial, incluida en el Plan Vive de la Generalitat.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha informado que el Ayuntamiento está trabajando de manera paralela para que el desarrollo residencial vaya acompañado de las infraestructuras necesarias. En este sentido, y dentro del Plan de Movilidad, se estudia la habilitación de un nuevo aparcamiento con capacidad aproximada para 200 vehículos, que permitirá mejorar la disponibilidad de estacionamiento y dar servicio tanto a los futuros residentes como a los vecinos de la zona.

El acuerdo del Consell da continuidad al paso adoptado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de julio, cuando se aprobó por unanimidad la suscripción del convenio de encomienda de gestión con la EVHA. El organismo autonómico asumirá los trabajos técnicos y administrativos necesarios para preparar la licitación de la concesión administrativa sobre la parcela municipal destinada a las viviendas, mientras el Ayuntamiento mantiene la titularidad del suelo y las competencias que le corresponden durante todo el procedimiento.

El proyecto contempla la construcción de entre 160 y 180 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible, en una parcela municipal situada entre la avenida de la Constitución y las calles Marie Curie y Patacos, con una superficie de 6.097 metros cuadrados tras la agregación de terrenos. La actuación permitirá incrementar de manera significativa la oferta de vivienda protegida del municipio y facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes, familias y otros colectivos que encuentran dificultades para acceder al mercado residencial.

El concejal Portavoz del Gobierno y de Urbanismo, Toni Such, ha destacado que la aprobación del convenio por parte del Consell supone “un paso muy importante para l’Alfàs del Pi, porque confirma que el proyecto de las viviendas de protección pública sigue avanzando y que contamos con el compromiso y el apoyo de la Generalitat”. “Estamos hablando de un proyecto que ya está en marcha, que contempla entre 160 y 180 viviendas de alquiler asequible y que permitirá dar respuesta a una de las principales necesidades que tiene actualmente nuestra ciudadanía, como es el acceso a la vivienda”, ha señalado Such, quien ha recordado que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace tiempo con la Generalitat y la EVHA para hacer posible esta actuación. “Queremos que el desarrollo de estas viviendas vaya acompañado también de una adecuada planificación de los servicios y de la movilidad. Por eso, de manera paralela, estamos trabajando en la habilitación de un parking de unas 200 plazas que dará servicio a los vecinos y ayudará a mejorar las condiciones de estacionamiento de toda esta zona”, ha explicado Toni Such. Esta actuación se integra en el Plan de Movilidad del municipio, con el objetivo de anticiparse a las nuevas necesidades que genere el crecimiento residencial y garantizar una adecuada conexión entre vivienda, aparcamiento y movilidad. Such ha incidido en que “no se trata únicamente de construir viviendas, sino de planificar el entorno y dotarlo de los servicios necesarios para que sea un espacio de calidad para vivir”. En este sentido, ha valorado positivamente que el proyecto de VPP y las actuaciones municipales de movilidad puedan avanzar de forma coordinada.

El convenio aprobado por el Consell permitirá a la EVHA continuar con los estudios de viabilidad jurídica, técnica y económica y preparar la documentación necesaria para la futura licitación de la concesión administrativa. Una vez completada esta fase, corresponderá al Ayuntamiento aprobar el correspondiente pliego de condiciones y adoptar las decisiones administrativas que procedan. “Estamos dando pasos firmes y coordinados entre el Ayuntamiento y la Generalitat para que estas viviendas sean una realidad y, al mismo tiempo, estamos pensando en las necesidades que tendrá la zona cuando estén construidas”, ha concluido el concejal Portavoz y de Urbanismo.

El proyecto forma parte del Plan Vive Comunitat Valenciana, iniciativa de la Generalitat orientada a incrementar el parque de vivienda protegida y favorecer el acceso a alquileres asequibles mediante la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada.