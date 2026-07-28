L’Alfàs aprovecha el verano para realizar labores de mantenimiento en los centros educativos

Como cada verano, coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi está llevando a cabo una campaña de mantenimiento y mejora en los centros educativos públicos del municipio. Las actuaciones, coordinadas por las concejalías de Educación y Servicios Técnicos, tienen como objetivo que las instalaciones estén en las mejores condiciones de cara al inicio del próximo curso escolar.

Durante estas semanas se ejecutan trabajos de pintura, fontanería, electricidad, carpintería y albañilería, además de labores de limpieza y acondicionamiento tanto en los espacios interiores como en los exteriores de los colegios. También se interviene en patios, vallados, aceras, cubiertas y otras zonas comunes, atendiendo las necesidades detectadas por los equipos directivos de los centros.

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha explicado que "aprovechamos el parón estival para realizar todas aquellas actuaciones que durante el curso resultan más complicadas. Son obras menores, pero no por ello menos importantes, ya que contribuyen a mejorar la seguridad, la funcionalidad y el bienestar de toda la comunidad educativa". Sevilla ha destacado además la coordinación existente entre las distintas áreas municipales para planificar las intervenciones y dar respuesta a las peticiones trasladadas por los colegios.

Por su parte, el concejal de Servicios Técnicos, Óscar Pérez, ha señalado que "durante todo el verano trabajamos de manera coordinada con la Concejalía de Educación para atender las necesidades de los centros educativos. Se trata de actuaciones de mantenimiento continuo que, aunque no son grandes obras, resultan imprescindibles para conservar las instalaciones en buen estado y garantizar que el alumnado y el profesorado encuentren los colegios perfectamente preparados cuando comience el nuevo curso".

Los trabajos son ejecutados por los operarios municipales y se desarrollan en los tres colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de l’Alfàs del Pi: el CEIP Santíssim Crist del Bon Encert, el CEIP Racó de l’Albir y el CEIP Veles e Vents. Las actuaciones responden a las solicitudes previamente planteadas por las direcciones de los centros, dentro de un plan de trabajo consensuado entre los responsables educativos y los servicios técnicos municipales.

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se incide en que este programa anual de conservación permite mantener en óptimas condiciones las infraestructuras educativas, favoreciendo espacios más seguros, accesibles y confortables para alumnado, profesorado y personal de los centros desde el primer día del curso escolar.