L’Alfàs del Pi amplía su cementerio municipal con 174 nuevos nichos y 50 columbarios

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha iniciado las obras de ampliación del cementerio municipal con la instalación de un nuevo pabellón que permitirá disponer de 174 nichos y 50 columbarios. La actuación cuenta con una inversión municipal de 238.033,78 euros.

Para llevar a cabo la ampliación se ha optado por un sistema de módulos prefabricados de hormigón que cumple con todas las especificaciones establecidas en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunitat Valenciana. El proyecto contempla, además, la urbanización y el acondicionamiento del entorno del nuevo pabellón.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha visitado esta mañana las obras acompañado por técnicos municipales y responsables de la empresa constructora para comprobar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos. “Esta actuación responde a una necesidad de planificación y de previsión de las necesidades futuras del cementerio municipal. Con la construcción de este nuevo pabellón incorporamos nuevos nichos y columbarios, al tiempo que dejamos preparada la zona para futuras ampliaciones”, ha señalado el edil.

Las obras comenzaron en agosto y está previsto que concluyan a finales de octubre. Como mejora incluida en el contrato, la actuación contempla también la renovación de todo el alumbrado del cementerio municipal, que pasará a contar con tecnología LED. Según ha explicado Such, “la renovación del alumbrado permitirá mejorar las condiciones de iluminación del recinto y, al mismo tiempo, avanzar en una gestión más eficiente de los recursos y en el ahorro energético”.

El cementerio municipal de l’Alfàs del Pi está situado en la calle Els Xiprers, en las inmediaciones de la avenida del País Valencià, sobre una parcela de unos 7.000 metros cuadrados. Actualmente cuenta con alrededor de 1.600 nichos y más de un centenar de columbarios. La última ampliación del camposanto se llevó a cabo en 2021.

“Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mantener y mejorar las instalaciones municipales y garantizar que el cementerio disponga de los espacios necesarios en los próximos años. Esta intervención nos permite dar respuesta a las necesidades actuales y, a la vez, planificar el crecimiento futuro del recinto”, ha concluido el concejal de Urbanismo.