L’Alfàs acoge por quinto año consecutivo el curso de Naciones Unidas sobre coordinación humanitaria cívico-militar

L’Alfàs del Pi acoge por quinto año consecutivo el Curso de Capacitación de las Naciones Unidas sobre Coordinación Humanitaria Cívico-Militar (UN-CMCoord), organizado por Helsinki España en colaboración con OCHA, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La formación reúne a 22 participantes de ocho nacionalidades procedentes de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oceanía y Oriente Medio.

El curso está financiado por el Ministerio de Defensa de España y la Generalitat Valenciana y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Su objetivo es formar a profesionales del ámbito humanitario en la coordinación entre actores civiles y militares en situaciones de emergencia y conflicto, con el fin de mejorar la seguridad y eficacia de la asistencia a las poblaciones afectadas.

Una de las principales características de esta edición es la diversidad de perfiles profesionales. La formación reúne a personal militar y profesionales humanitarios para favorecer el conocimiento mutuo y profundizar en los mecanismos de coordinación necesarios en contextos de crisis. Entre los participantes del ámbito militar hay miembros de las Fuerzas Armadas españolas y de las Fuerzas de Defensa de Australia, mientras que el sector humanitario está representado por profesionales de agencias de Naciones Unidas como UNFPA y ACNUR y de organizaciones no gubernamentales internacionales como Médicos del Mundo e INSO.

La coordinación entre los diferentes actores adquiere especial importancia en situaciones de emergencia complejas y conflictos, en las que una comunicación adecuada permite facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias de forma segura e independiente y, cuando es necesario, coordinar su actividad con los actores militares. El intercambio de experiencias entre profesionales de distintos ámbitos permite abordar los diferentes roles y responsabilidades y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

La formación cobra especial relevancia ante el aumento de las situaciones de emergencia y de los fenómenos extremos, como la DANA que afectó recientemente a la Comunitat Valenciana. En este contexto, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi apuestan por reforzar la prevención y la preparación ante posibles emergencias, apoyando iniciativas que contribuyan a mejorar la formación de los profesionales y la coordinación entre los distintos actores implicados.