Juanfran Pérez Llorca candidato a la Presidencia de la Generalitat para sustituir a Carlos Mazón

Aunque Pérez Llorca ayer evitaba especulaciones sobre su posible candidatura, hoy el el líder del partido popular le habría comunicado de forma telefónica que cuenta con el respaldo de Génova para empezar el proceso. Sobre la mesa está todavía saber si será un presidente interino, o si se hará fuerte en el cargo y tratará de encabezar la candidatura en las próximas elecciones.