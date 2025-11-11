política

Juanfran Pérez Llorca candidato a la Presidencia de la Generalitat para sustituir a Carlos Mazón

Alcalde de Finestrat desde 2015 y diputado en las Cortes Valencianas, ha sido propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Aunque Pérez Llorca ayer evitaba especulaciones sobre su posible candidatura, hoy el el líder del partido popular le habría comunicado de forma telefónica que cuenta con el respaldo de Génova para empezar el proceso. Sobre la mesa está todavía saber si será un presidente interino, o si se hará fuerte en el cargo y tratará de encabezar la candidatura en las próximas elecciones.

