INCENDIO

El incendio de vegetación declarado en la partida de Armanello, en Benidorm, queda extinguido esta mañana

Después de varias horas de intensa intervención por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, esta mañana a las 7.30 el incendio ha quedado extinguido

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El incendio de vegetación declarado en la partida de Armanello, en Benidorm, queda extinguido esta mañana
El incendio de vegetación declarado en la partida de Armanello, en Benidorm, queda extinguido esta mañana | Onda Cero Marina Baixa

El aviso del fuego se recibió a las 14:54 horas de la tarde de ayer. Las llamas avanzaron con rapidez debido a la abundante vegetación de matorral y monte bajo existente en la zona, lo que obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia para contener el incendio y evitar una mayor propagación.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el incendio afectó también a una torre de alta tensión situada en el entorno de la zona incendiada. No consta que se hayan producido heridos durante la intervención.

En las labores de extinción participaron numerosos efectivos y medios del parque de bomberos de Benidorm.

La intervención se prolongó durante toda la tarde y la noche hasta lograr dar por extinguido el incendio a primera hora de esta mañana.

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