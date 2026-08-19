Incendio en Beniardá en la zona del Embalse de Guadalest

Ayer martes se produjo un incendio forestal en la comarca. Un fuego declarado en las proximidades del embalse de Guadalest, en término municipal de Beniardá, obligó a movilizar medios terrestres y aéreos debido a la dificultad de acceso a la zona y a la presencia de una masa de pinos cercana.

El aviso se recibió por la tarde y una columna de humo blanco, visible desde varios puntos, llevó a activar el dispositivo de extinción. En la intervención participaron tres dotaciones del parque de Benidorm del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, un helicóptero de dirección de incendios y dos unidades de bomberos forestales, además de otro medio aéreo de extinción.

La evolución del incendio es favorable, no se han registrado heridos y los medios aéreos fueron retirados durante la tarde. Los trabajos de extinción y vigilancia continúan en la zona.

Rescate en una playa de Altea

Y también en la Marina Baixa, una joven de 19 años tuvo que ser rescatada este martes 17 de agosto por la tarde en helicóptero tras sufrir una indisposición en la playa de Barra Grande, en la zona del Pueblo del Mascarat, en Altea.

El aviso se recibió pasadas las seis de la tarde, después de que la joven comenzara a presentar vómitos, mareos y temblores. Debido a la dificultad para acceder por tierra hasta el lugar donde se encontraba, fue necesario movilizar el helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y efectivos del Grupo Especial de Rescate, el GER.

Los equipos de emergencia accedieron hasta la joven y procedieron a su evacuación por vía aérea hasta la helisuperficie de Finestrat, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico para continuar con la asistencia sanitaria.

El operativo se dio por finalizado a las 19:52 horas, sin que se hayan precisado más detalles sobre el estado de la joven.