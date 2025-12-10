El IES Mediterània de Benidorm acoge el encuentro TALENTO PYME Turismo y Hostelería

Esta jornada está dirigida a empresas del sector y tiene como objetivo acercar la Formación Profesional a las necesidades reales de la industria. Este es un proyecto impulsado por la conselleria d'Educació y ha contado en su inauguración con una gran cantidad de docentes y también de representantes del sector empresarial. Escuchamos a Pepe Muñoz, subdirector general de Formación Profesional

En total se van a llevar a cabo 50 encuentros Talento PYME por toda la Comunidad Valenciana y en ella centros de FP y profesionales del sector y empresas de Turismo y Hostelería, escucharan cuáles son las necesidades del tejido empresarial en relación a los perfiles profesionales demandados para el futuro, competencias de los presentes y futuros empleados y transmitir las oportunidades que existen con la nueva Ley de Formación Profesional. La primera cita como no podía ser de otra manera ha sido en Benidorm, capital del turismo de la Comunidad Valenciana. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

El objetivo final es que la experiencia y la visión empresarial serán clave para construir una FP más conectada con la realidad del sector.