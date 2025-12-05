Solidaridad

L’Alfàs del Pi homenajea al voluntariado en una gala que reúne a entidades y colectivos

Entre los premiados está el Fons Valencià per la Solidaritat

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del Pi |

Algunos de los premiados han sido el Voluntariado Social de l’Alfàs, Quim Samblancat, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo o el Fondo Valencià per la Solidaritat

El auditorio de la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi acogió anoche la I Gala del Voluntariado, un evento creado para reconocer el trabajo que desarrollan asociaciones, entidades públicas y privadas y personas voluntarias a nivel local, nacional e internacional. La gala, presentada por la actriz, cantante y escritora Paula Dalí, se celebró en el marco del Día Internacional del Voluntariado, que tiene lugar cada 5 de diciembre, y sirvió también para dar visibilidad a los proyectos impulsados por la concejalía de Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

Durante la ceremonia se entregaron cinco reconocimientos que distinguen diferentes ámbitos del compromiso solidario: voluntariado social y comunitario, responsabilidad social corporativa y educativa, asociación u ONGD de la Comunitat Valenciana, trayectoria en el ámbito del voluntariado y voluntariado en cooperación internacional. Con estos galardones, el Ayuntamiento quiso destacar el esfuerzo colectivo y la dedicación de quienes trabajan cada día para mejorar la vida de otras personas, dentro y fuera del municipio. La gala, que comenzó con Paula Dalli cantando en directo ‘Imagine’ de John Lenon, se desarrolló en un ambiente emotivo que puso de manifiesto el valor de la solidaridad como eje vertebrador de la comunidad alfasina.

