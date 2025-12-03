Turismo

Benidorm inicia la licitación del contrato para implementar el proyecto ‘Benidorm DTI integra con la Plataforma Inteligente de Destinos’

El proyecto se enmarca en la convocatoria de ‘Ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red DTI

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El contrato se adjudicará en dos lotes y el presupuesto inicial de licitación asciende a 3.112.944 euros Este proyecto llevará a Benidorm a consolidarse como vanguardia en inteligencia turística e innovación

El proyecto para la ayuda ‘Plataforma Inteligente de Destinos de Segittur’ representa una estrategia integral para consolidar a Benidorm como un DTI.

El primer lote, ‘Benidorm DTI integra con la PID’, abarca el desarrollo, suministro, adaptación e integración de los componentes tecnológicos y funcionales de la PID municipal, así como su interoperabilidad con la PID de Segittur. También incluye aspectos como la comunicación del proyecto a la ciudadanía y la institucional y la creación de contenidos y aplicaciones orientadas a turistas, ciudadanía y agentes locales.

El segundo lote, la Oficina del proyecto, comprende el servicio de gestión integral, supervisión y gobernanza del proyecto, actuando como Oficina de Proyecto externa de apoyo al Ayuntamiento. Sus funciones incluyen la planificación, coordinación y control de las actuaciones del Lote 1, la gestión económico-administrativa de la subvención y la supervisión del cumplimiento normativo, entre otras.

