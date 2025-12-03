Benidorm inicia la licitación del contrato para implementar el proyecto ‘Benidorm DTI integra con la Plataforma Inteligente de Destinos’

El contrato se adjudicará en dos lotes y el presupuesto inicial de licitación asciende a 3.112.944 euros Este proyecto llevará a Benidorm a consolidarse como vanguardia en inteligencia turística e innovación

El proyecto para la ayuda ‘Plataforma Inteligente de Destinos de Segittur’ representa una estrategia integral para consolidar a Benidorm como un DTI.

El primer lote, ‘Benidorm DTI integra con la PID’, abarca el desarrollo, suministro, adaptación e integración de los componentes tecnológicos y funcionales de la PID municipal, así como su interoperabilidad con la PID de Segittur. También incluye aspectos como la comunicación del proyecto a la ciudadanía y la institucional y la creación de contenidos y aplicaciones orientadas a turistas, ciudadanía y agentes locales.

El segundo lote, la Oficina del proyecto, comprende el servicio de gestión integral, supervisión y gobernanza del proyecto, actuando como Oficina de Proyecto externa de apoyo al Ayuntamiento. Sus funciones incluyen la planificación, coordinación y control de las actuaciones del Lote 1, la gestión económico-administrativa de la subvención y la supervisión del cumplimiento normativo, entre otras.