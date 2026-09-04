El Hospital Marina Baixa refuerza la atención integral a pacientes con cáncer

El Hospital Universitario Marina Baixa ha reforzado la atención integral a las personas con cáncer con consulta especializada en cardiooncología, creada en octubre de 2025 para prevenir, detectar y tratar de forma precoz las complicaciones cardiovasculares asociadas a los tratamientos oncológicos. Desde su puesta en marcha, la consulta ha atendido a 241 pacientes que han precisado una valoración cardiológica especializada antes, durante o después de sus tratamientos. Los avances en el diagnóstico precoz y en las terapias oncológicas han incrementado de forma significativa la supervivencia de estos pacientes con cáncer. Sin embargo, algunos tratamientos pueden producir efectos sobre el corazón, por lo que la prevención y el seguimiento cardiovascular se han convertido en una parte esencial de la atención oncológica. La consulta de cardiooncología desarrolla estrategias de detección precoz del daño miocárdico, para prevenir y tratar las complicaciones cardiovasculares asociadas al tratamiento del cáncer. Este seguimiento permite que muchos pacientes puedan mantener la terapia antineoplásica, es decir, el tratamiento oncológico, durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones de seguridad.

Para ello, el equipo realiza ecocardiogramas, electrocardiogramas, determinaciones analíticas de biomarcadores cardíacos y aplica de forma periódica escalas específicas de riesgo de cardiotoxicidad. Asimismo, se identifican y tratan los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial o la dislipemia, con el objetivo de reducir la aparición de futuros eventos cardiovasculares.

La consulta de cardiooncología basa su funcionamiento en un abordaje multidisciplinar, en coordinación con los servicios implicados en el tratamiento al paciente oncológico. Esta colaboración permite individualizar las decisiones clínicas y ofrecer la mejor estrategia terapéutica posible y equilibrar la eficacia del tratamiento contra el cáncer con la protección de la salud cardiovascular.