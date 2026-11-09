El Hospital Marina Baixa ofrecerá cirugía maxilofacial para evitar desplazamientos de pacientes a Sant Joan d’Alacant

El Hospital Universitario Marina Baixa realizará las intervenciones de cirugía maxilofacial en sus instalaciones y evitará así el desplazamiento de los pacientes al Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant como ocurría hasta ahora, gracias a la colaboración asistencial entre ambos centros en el marco de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante-Norte.

El Hospital Marina Baixa ha comenzado a realizar estas intervenciones en coordinación con el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Sant Joan d’Alacant. Esta colaboración permite organizar la actividad quirúrgica mediante la participación de profesionales de ambos hospitales y la utilización de los recursos asistenciales disponibles en el centro comarcal.

La actividad incluye procedimientos como la extracción de cordales incluidos, la extirpación de quistes y lesiones de la mucosa oral o las frenectomías. Las intervenciones se realizan en régimen de cirugía mayor ambulatoria, sin ingreso hospitalario, lo que permite a los pacientes regresar a su domicilio el mismo día. Tanto la evaluación preoperatoria como la intervención quirúrgica se realizan en el Hospital Marina Baixa.

La directora gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa, Beatriz Massa, ha destacado la importancia de la coordinación entre los departamentos de salud para facilitar la atención sanitaria a los pacientes en su entorno habitual.

“Este tipo de colaboración entre hospitales facilita el trabajo conjunto de los equipos sanitarios de distintos departamentos y permite aprovechar los recursos asistenciales disponibles en cada centro, de acuerdo con las necesidades de los pacientes”, ha señalado Massa.

Coordinación de profesionales y recursos entre hospitales

Las intervenciones cuentan con la participación de especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant, que trabajan en coordinación con el equipo de Anestesiología, el personal de Enfermería y el resto de profesionales de quirófano del Hospital Marina Baixa. Este último facilita las instalaciones y los recursos materiales necesarios para realizar la actividad quirúrgica.

Esta organización, que es posible en el marco de la estructura de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales, permite atender en el propio hospital comarcal a pacientes pendientes de estos procedimientos que hasta ahora tenían que desplazarse al hospital de Sant Joan, mediante la colaboración de los profesionales y los recursos de ambos centros.

La Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante-Norte está integrada por los departamentos de salud de Alicante-Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa y Dénia, y constituye el marco de coordinación en el que se desarrolla esta actividad asistencial.