Hospital Marina Baixa implanta una técnica pionera para reducir riesgos en la cirugía del cáncer de tiroides

El Hospital Universitario Marina Baixa ha consolidado una metodología avanzada para la cirugía del cáncer de tiroides con metástasis ganglionares cervicales, incorporando recursos tecnológicos orientados a aumentar la seguridad del paciente y minimizar las complicaciones derivadas de este tipo de intervenciones complejas.

La evaluación de estos pacientes se realiza mediante un abordaje multidisplinar a través del Comité de Cirugía Tiroidea del hospital, integrado por especialistas en Endocrinología, Radiología, Anatomía Patológica, Cirugía General y Otorrinolaringología. Este comité se reúne semanalmente para valorar de forma individualizada cada caso y decidir el tratamiento más adecuado.

Dentro de este equipo multidisciplinar, el Servicio de Otorrinolaringología asume la cirugía de los casos más complejos de cáncer de tiroides metastásico, en los que, además de extirpar la glándula tiroides, es necesario realizar el vaciamiento ganglionar cervical afectado por el tumor.

Según explica el doctor Antonio Burgos Sánchez, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Marina Baixa, “el objetivo es conseguir la curación oncológica preservando al máximo funciones esenciales como la voz, la respiración o el equilibrio del calcio en el organismo”.

El abordaje integra bisturí ultrasónico, monitorización nerviosa continua e identificación intraoperatoria de glándulas paratiroides | Onda Cero Marina Baixa

La metodología incorpora tres herramientas tecnológicas durante el procedimiento quirúrgico. La primera es el bisturí ultrasónico, que permite cortar y coagular tejidos con un mínimo efecto térmico y mayor respeto hacia estructuras nerviosas y vasculares sensibles.

La segunda herramienta consiste en la monitorización continua del nervio vago, un sistema que alerta de forma precoz sobre posibles signos de sufrimiento nervioso durante la cirugía y permite detener la manipulación antes de que se produzca una lesión irreversible de los nervios responsables del movimiento de las cuerdas vocales.

El tercer recurso es un sistema de identificación intraoperatoria de glándulas paratiroides mediante inmunofluorescencia. Esta tecnología facilita distinguir estas glándulas de los ganglios afectados por el tumor y evitar su extracción accidental, una complicación que podría provocar déficit permanente de calcio.

La integración conjunta de estas tres técnicas en un mismo procedimiento permite abordar cirugías especialmente complejas con mayores garantías funcionales para el paciente.

Esta línea de trabajo comenzó a desarrollarse tras la celebración de la “Jornada de Innovaciones en Cirugía de Tiroides y Paratiroides”, organizada el pasado año por el Servicio de Otorrinolaringología del Departamento de Salud Marina Baixa. La iniciativa reunió a especialistas de distintos hospitales y disciplinas para actualizar técnicas quirúrgicas y compartir avances en cirugía tiroidea.