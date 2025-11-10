cultura

Gran número de asistentes en el Concierto del Certamen de Composición Musical de Finestrat

La Casa de Cultura de Finestrat acogió anoche el Concierto del Certamen de Composición Musical organizado por el ayuntamiento con motivo del Centenario de la ermita del Santíssim Crist del Remei

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Gran número de asistentes en el Concierto del Certamen de Composición Musical de Finestrat
Gran número de asistentes en el Concierto del Certamen de Composición Musical de Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

Durante el acto, la concejala de Cultura, Nati Algado, destacó la emoción de poder escuchar por fin las tres obras finalistas. El tercer premio fue concedido para “Panoràmiques de Finestrat” de David Pont Ripoll; el segundo para “(RE)m(E)i”, de Vicente Sellés Álamo; y el primero “De La Cala a l’Ermita”, de Azael Tormo.

El acto incluyó a las puertas de la Casa de Cultura una exposición de fotografías antiguas, cedidas en su día por la familia del ilustre vecino, médico y político, Ángel Pascual Devesa. También como recuerdo de este día todos los asistentes recibieron un azulejo conmemorativo de este primer centenario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer