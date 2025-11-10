Gran número de asistentes en el Concierto del Certamen de Composición Musical de Finestrat

Durante el acto, la concejala de Cultura, Nati Algado, destacó la emoción de poder escuchar por fin las tres obras finalistas. El tercer premio fue concedido para “Panoràmiques de Finestrat” de David Pont Ripoll; el segundo para “(RE)m(E)i”, de Vicente Sellés Álamo; y el primero “De La Cala a l’Ermita”, de Azael Tormo.

El acto incluyó a las puertas de la Casa de Cultura una exposición de fotografías antiguas, cedidas en su día por la familia del ilustre vecino, médico y político, Ángel Pascual Devesa. También como recuerdo de este día todos los asistentes recibieron un azulejo conmemorativo de este primer centenario.