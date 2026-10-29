La Generalitat testará en Benidorm un proyecto piloto para modernizar la gestión del taxi con datos en tiempo real

La Generalitat Valenciana presenta en Benidorm el proyecto piloto ‘QIMOB para Taxi’, una plataforma inteligente de datos que va a testar en la ciudad y que persigue modernizar la gestión del taxi con el estudio y cruce de datos reales. El concejal de Movilidad del Consistorio benidormense, Francis Muñoz, y el director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos Pérez, han presentado este piloto a técnicos municipales y de la Conselleria; miembros del cuerpo de la Policía Local y representantes del sector del taxi, para dar a conocer su funcionamiento y las mejoras que puede ofrecer para gestionar el servicio. En esta presentación también ha estado presente el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles.

La herramienta se compone de una app profesional que registra la actividad con mínima interacción, un motor de análisis de recorridos y tiempos, y un cuadro de mando con indicadores, mapas y alertas y, además, convierte la actividad real del servicio en información útil para profesionales, asociaciones y administración. Así, los taxistas podrán consultar datos como la ocupación, el histórico de las paradas o la actividad por licencia y conductor, ofreciendo “una información muy últil y valiosa para poder modular el servicio en función de la demanda en cada momento”, según ha explicado el concejal de Movilidad.

Para el Ayuntamiento y las asociaciones, el sistema ofrece una visión agregada de las 232 licencias, que permite conocer cuestiones como la demanda por zonas y paradas, los tiempos de espera, las paradas desatendidas o en las que hay más vehículos en espera o el servicio disponible de taxis adaptados y ECO, lo que facilita la toma de decisiones a la hora de distribuir los coches disponibles en cada momento. Además, ayudará a planificar refuerzos en momentos pico de demanda, como por ejemplo en verano o puentes vacacionales, así como coincidiendo con la celebración de eventos como el Benidorm Fest.

El proyecto recoge solo los datos que realmente necesita y protege la identidad de las personas. Cada profesional puede consultar únicamente la información sobre su actividad, mientras que el Ayuntamiento solo ve datos generales e indicadores anonimizados. La idea es que todos puedan organizarse y trabajar mejor juntos, no vigilar ni controlar al conductor.

El piloto se evaluará con seis indicadores: cobertura, espera, eficiencia, adopción, calidad del dato e impacto en emisiones. “Queremos que el taxi de Benidorm cuente con datos reales para decidir mejor, ya que en una ciudad como la nuestra, el dato es lo que nos da el relato: nos cuenta qué pasa de verdad, dónde y a qué hora, más allá de las percepciones”, ha manifestado Francis Muñoz. Asimismo, el responsable de Movilidad ha afirmado que “la tecnología acompaña, pero el taxista decide” y que “con esta herramienta pretendemos facilitarles esta toma de decisiones para que sea más eficiente y ajustada a la realidad”.

Por su parte, el director general de Transportes y Logística de la Generalitat ha explicado que “el taxi es un servicio público esencial y debe seguir adaptándose a las nuevas necesidades de movilidad”. Para Manuel Ríos, “herramientas como esta ayudan al sector a modernizarse y a seguir ofreciendo un servicio de calidad a ciudadanos y visitantes”.