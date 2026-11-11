La Generalitat concede 700.000 € a La Nucía para el proyecto de Tirolina con Polop

La Generalitat Valenciana ha concedido una subvención de 700.000 euros al Ayuntamiento de La Nucía para el “Proyecto y ejecución de la plataforma y tirolina que conectará La Nucía y Polop de la Marina”, que fomentará el turismo y el patrimonio natural del municipio. Las obras comenzarán a final del mes de noviembre y está previsto que la tirolina entre en funcionamiento en verano de 2027.

Este proyecto se encuentra en fase de adjudicación provisional y la próxima semana será la adjudicación definitiva, por lo que las obras de este “Proyecto Tirolina La Nucía- Polop” arrancarán este mes de noviembre. El proyecto tiene un presupuesto global de 774.000 euros con una subvención del 90% por parte de la Generalitat Valenciana a través de esta subvención de 700.000 euros. El 10% restante (74.000 euros) serán financiados por el Ayuntamiento de La Nucía.

La Generalitat Valenciana considera esta actuación de “interés público por su contribución al desarrollo territorial, económico y turístico de la Comunitat Valenciana”.

Dos pueblos unidos por la Tirolina

Tras la concesión de la subvención (publicada en el DOGV) esta mañana los dos alcaldes José Luis Susmozas (Polop) y Bernabé Cano (La Nucía) han visitado el punto de salida de la futura Tirolina La Nucía-Polop, ubicada en el paseo peatonal de la avenida Porvilla.

300 metros de tirolina

La Tirolina La Nucía- Polop tendrá un recorrido de 610 metros: 300 metros en un sentido Polop de ida y 310 metros en el retorno hacia La Nucía. La infraestructura tendrá una altura superior a los 80 metros sobre el terreno en su punto más elevado. Será doble para que pueda compartirse esta gran experiencia. Su objetivo es convertirse en un referente del turismo activo y poner el valor el patrimonio natural y cultural de los dos municipios.

Esta actuación además de la propia tirolina el proyecto contempla la ejecución de plataformas, urbanización, acondicionamiento el entorno y actuaciones paisajísticas y medioambientales. Esta gran Tirolina Bidireccional La Nucía Polop es el proyecto estrella de la Ruta Patrimonial del Agua, que se complementará con la “Galería Subterránea” y otros proyectos para poner en valor el patrimonio cultural e histórico vinculado al agua, como atractivo turístico para dinamizar el turismo en los cascos antiguos de los dos municipios.

De acuerdo con el proyecto aprobado en su día, la recuperación de esta infraestructura pretende convertirla en un nuevo recurso turístico y patrimonial, integrándola en la Ruta Patrimonial del Agua y complementando la oferta de turismo activo y cultural de ambos municipios.