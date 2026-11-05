Los gaditanos El Barrio y Antoñito Molina, primeros confirmados del Poniente Live en Skyfest Benidorm

Benidorm sumará el próximo verano una nueva cita a su calendario cultural y de ocio con la llegada de Poniente Live a SkyFest Benidorm, un ciclo musical que reunirá durante los meses de julio y agosto a artistas de diferentes estilos al recinto de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. La propuesta nace con la vocación de ampliar la oferta de música en directo de la ciudad y reforzar su papel como destino musical para el público de la Comunitat Valenciana.

El Barrio y Antoñito Molina son los primeros artistas confirmados de Poniente Live, con conciertos previstos para el 16 y el 31 de julio de 2027, respectivamente. Dos citas que llevarán al escenario de Poniente Live a dos de las voces gaditanas más reconocibles en la música actual. Ambos nombres adelantan la diversidad de estilos que caracterizará el ciclo, cuya programación continuará desvelándose durante las próximas semanas.

El concierto de El Barrio formará parte de ‘30’, la gira con la que José Luis Figuereo celebra tres décadas de trayectoria sobre los escenarios. El artista llega a esta cita respaldado por una carrera que suma más de 3 millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, 6 discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos. A lo largo de estos años, ha construido un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que mantiene intacta su conexión con el público.

Por su parte, Antoñito Molina actuará el 31 de julio tras consolidarse como uno de los artistas revelación de los últimos años. El cantante gaditano ha conectado con el público gracias a una propuesta que combina sensibilidad, cercanía y canciones de marcado carácter personal, convirtiéndose en uno de los nombres destacados del panorama musical nacional.

Su concierto en SkyFest Benidorm se enmarcará en Destino Felicidad, su nueva gira, un viaje que invita a recuperar la ilusión y volver a lo esencial a través de la música. El proyecto nace del recuerdo de aquel niño de 14 años que subía a la azotea de casa de sus padres con una guitarra y tres acordes, sin imaginar hasta dónde podrían llevarle sus canciones, pero con la certeza de que cantar le hacía feliz. Con esta gira, Antoñito Molina vuelve a conectar con aquellos primeros sueños y con el espíritu que ha acompañado su trayectoria, en una propuesta que invita a cantar, emocionarse y celebrar la felicidad.

Poniente Live apuesta por una programación abierta a diferentes públicos y gustos musicales, con la música en directo como eje central. La iniciativa busca sumar nuevos planes al verano de Benidorm y atraer tanto a quienes visitan la ciudad durante sus vacaciones como al público de su entorno, reforzando la conexión entre cultura, turismo y entretenimiento.

SkyFest Benidorm, el recinto enclavado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, será el escenario de esta nueva propuesta, que aspira a contribuir a la dinamización de la agenda estival y a ampliar el atractivo de Benidorm más allá de su reconocida oferta turística. La llegada de Poniente Live se enmarca así en una visión de la ciudad en la que la música y la cultura forman parte de la experiencia del destino y de su capacidad para atraer visitantes.

José Luis Iravedra, CEO de Disparate Entertainment y promotor del ciclo, destaca la voluntad de construir una propuesta musical con personalidad propia y vocación de continuidad: “Con Poniente Live queremos aportar una nueva apuesta al verano de Benidorm, con una programación que reúna diferentes estilos musicales y permita que públicos diversos encuentren su lugar. Benidorm tiene una enorme capacidad para atraer visitantes y generar actividad, y creemos que la música en directo puede contribuir a enriquecer todavía más su oferta cultural y de ocio. Estamos trabajando en una programación que iremos desvelando en las próximas semanas y que esperamos que convierta Poniente Live en una cita destacada del verano”.

Poniente Live cuenta con el apoyo institucional de Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Mediterranew Musix, Diputación de Alicante, Costa Blanca y FOTUR.