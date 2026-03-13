educación

Finestrat traslada a la Conselleria la necesidad de un tercer colegio ante el crecimiento del municipio

Actualmente Finestrat cuenta con dos centros de Infantil y Primaria: el CEIP Puig Campana, en el casco histórico, y el CEIP Balcó de Finestrat, en la zona de urbanizaciones

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat traslada a la Conselleria la necesidad de un tercer colegio ante el crecimiento del municipio
Finestrat traslada a la Conselleria la necesidad de un tercer colegio ante el crecimiento del municipio | Onda Cero Marina Baixa

La alcaldesa de Finestrat, Nati Delgado, se ha reunido en Valencia con la consellera de Educación para abordar las necesidades educativas del municipio, entre ellas la construcción de un tercer colegio. En palabras de la alcaldesa, Nati Algado, "nos hemos reunido en Valencia con la Consellera de Educación, Mª Carmen Ortí Ferre, para trasladar esa necesidad real que tiene nuestro municipio continuo crecimiento, sobre todo con muchas familias jóvenes. Necesitamos ese tercer colegio de Infantil y Primaria, para el que el Ayuntamiento ya trabajando. De hecho, disponemos del espacio, una parcela de 12.000m2 ubicada en la zona de urbanizaciones, muy cerca del acceso a Terra Marina”.

Una demanda que el Ayuntamiento considera prioritaria ante el continuo crecimiento de población en la localidad.

Actualmente Finestrat cuenta con dos centros de Infantil y Primaria: el CEIP Puig Campana, en el casco histórico, y el CEIP Balcó de Finestrat, en la zona de urbanizaciones. Además, en estos momentos se está construyendo el primer instituto del municipio, que ofrecerá Secundaria, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer