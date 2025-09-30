Finestrat sigue avanzando como municipio cardioprotegido

Entre las novedades, destaca la instalación de uno en la Oficina de Turismo de La Cala, que se suma a los ya existentes en la Policía Local, centros educativos y el pabellón municipal de Deportes. Además, los vehículos patrulla ya cuentan con desfibriladores desde hace tiempo.

Paralelamente, se ha iniciado una nueva fase de formación para el uso de estos dispositivos, que acoge el Vivero de Empresas y que está dirigida a conserjes, Policía Local, monitores deportivos y, por primera vez, al profesorado de los centros educativos.

Un total de 50 personas participan en estas sesiones, celebradas ayer y el próximo 6 de octubre, con el objetivo de seguir ampliando la red de ciudadanos preparados para actuar ante emergencias cardíacas.