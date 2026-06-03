Finestrat renueva el convenio con el Club de Pensionistas y Jubilados

Mejorar la calidad de vida de los mayores, ese es el objetivo del ayuntamiento de Finestrat con la renovación del compromiso de colaboración con el Club de Convivencia de Pensionistas y Jubilados de Finestrat. El acuerdo fue firmado por la Alcaldesa, Nati Algado, y la Presidenta de la entidad, Consuelo Rico, con la presencia de la concejala de Tercera Edad y Servicios Sociales, Mª Teresa Pérez y Ambrosio Baldó, miembro de la directiva.

“Nuestros mayores merecen toda nuestra atención. Están en una etapa de la vida en la que disponen de más tiempo y, al mismo tiempo, se enfrentan a circunstancias como la soledad no deseada o el sedentarismo. Por eso, es tan importante para su salud física, mental, social y emocional integrarse en asociaciones y entidades como el Club de Pensionistas y Jubilados. Hacen una gran labor y así lo recoge su propio nombre porque es un Club de Convivencia. Organizan actividades culturales, lúdicas, socio-recreativas… con las que logran hacer vínculos, amistades, motivar a salir de casa y relacionarse con otras personas mayores y también con otras generaciones. Para el Club, todo nuestro apoyo desde el Ayuntamiento de Finestrat”, señaló Mª Teresa Pérez, edil de Tercera Edad.

La cuantía económica destinada al Club por parte del Ayuntamiento asciende a 5.000€. destinados a sufragar gastos derivados de actividades de convivencia, cursos, mantenimiento de la Llar del Pensionista o la realización de salidas culturales, entre otras.