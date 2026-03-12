Finestrat refuerza la atención sanitaria en La Cala con un nuevo médico

a Alcaldesa y titular del área de Sanidad, Nati Algado, anuncia la incorporación de un médico más de Atención Primaria al consultorio de La Cala. Desde allí mismo la alcaldesa afirmó que “llevamos años reivindicando que, con el crecimiento poblacional que estaba viviendo Finestrat era necesario dotar este consultorio de un médico más. Un médico de familia más que ya está pasando consulta en este ambulatorio para ofrecer un mejor servicio al no demorar las citas y reducir tiempos de espera. Así que muy agradecidos a la Conselleria de Sanitat por atender esta petición tan importante para nuestros vecinos y vecinas”.

Con esta incorporación, el consultorio de La Cala ha pasado en los dos últimos años a disponer de dos consultas de Atención Primaria y una consulta de Pediatría.