Finestrat presente en el Smart City Expo World Congress

Finestrat continúa avanzando en su estrategia de desarrollo como municipio inteligente (Smart City), incorporando la innovación tecnológica como herramienta para mejorar la seguridad ciudadana, la movilidad y la gestión de emergencias.

En este contexto, el concejal de Fondos Europeos, Héctor Baldó y el Inspector Jefe de la Policía Local, Agustín Rubio asistena al Smart City Expo World Congress, congreso especializado en la materia donde conocerán de primera mano las últimas soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios municipales de seguridad y coordinación de emergencias, además de aquellas nuevas herramientas que puedan contribuir a mejorar la respuesta ante posibles incidencias en el término municipal.

Entre los principales ámbitos de interés destaca la innovación en los centros de control y coordinación de emergencias, como el CECOP y el CECOPAL, con especial atención a los sistemas de videovigilancia inteligente, la integración de cámaras con tecnología de lectura automática de matrículas (ANPR) y las plataformas de gestión de emergencias en tiempo real.

También se abordará en este congreso nuevas soluciones para la movilidad urbana y la gestión del tráfico, como herramientas de control automatizado, sensores para conocer la ocupación de aparcamientos disuasorios y sistemas de conexión y gestión de flotas policiales.

“Otro de los objetivos de la asistencia a este encuentro internacional es conocer las posibilidades que ofrecen el Big Data y la Inteligencia Artificial para optimizar los recursos policiales, anticipar posibles incidencias y reforzar las tareas de prevención, mejorando así la eficiencia operativa de la Policía Local”, señaló el edil titular de Fondos Europeos, Héctor Baldó. “Este encuentro constituye, a su vez, una oportunidad idónea para compartir experiencias y conocer buenas prácticas implantadas en otros municipios con características similares a Finestrat, especialmente localidades con una importante actividad turística y un crecimiento residencial”.

Con esta participación, Finestrat refuerza su apuesta por una gestión municipal más innovadora, conectada y eficiente, en la que la tecnología se convierte en una aliada para ofrecer mejores servicios y avanzar hacia un municipio más seguro e inteligente.