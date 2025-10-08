Promoción turística

Finestrat obtiene 40.000 euros de Turisme Comunitat Valenciana para dar a conocer su oferta de recursos y servicios turísticos

Una de las acciones será la realización de workshops en municipios de la Comunidad Valenciana y también de las zonas interiores de España

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Desde el Consell se colabora con el consistorio con este convenio para para impulsar diversas acciones de promoción turística

Entre las actuaciones destaca el impulso de jornadas de workshop y presentaciones del destino y su campaña ‘Finestrat lo tiene todo’, tanto de la Comunitat Valenciana como de otras zonas del territorio nacional. Escuchamos a Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

El objetivo es mostrar la oferta de recursos y servicios turísticos del municipio a su público potencial. Escuchamos a Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

Entre las acciones, destaca la creación de material gráfico orientadas a la desestacionalización del destino, así como merchandising turístico de la marca Finestrat, entre otros.

