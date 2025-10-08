Finestrat obtiene 40.000 euros de Turisme Comunitat Valenciana para dar a conocer su oferta de recursos y servicios turísticos

Desde el Consell se colabora con el consistorio con este convenio para para impulsar diversas acciones de promoción turística

Entre las actuaciones destaca el impulso de jornadas de workshop y presentaciones del destino y su campaña ‘Finestrat lo tiene todo’, tanto de la Comunitat Valenciana como de otras zonas del territorio nacional. Escuchamos a Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

El objetivo es mostrar la oferta de recursos y servicios turísticos del municipio a su público potencial. Escuchamos a Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

Entre las acciones, destaca la creación de material gráfico orientadas a la desestacionalización del destino, así como merchandising turístico de la marca Finestrat, entre otros.