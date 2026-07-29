Finestrat incorpora una nueva escalera móvil para mejorar la accesibilidad y la seguridad en el cementerio municipal

Como informó el concejal de cementerio, Salvador Martínez, “esta nueva dotación permite realizar con mayor comodidad las labores habituales de limpieza, mantenimiento y colocación de flores, ofreciendo una alternativa más estable y segura que las escaleras convencionales».

La escalera cuenta con una estructura tipo torre y una inclinación de 60 grados, características que aportan una gran estabilidad durante su uso. Además, incorpora una amplia plataforma de trabajo protegida con dos barandillas de seguridad, seis peldaños antideslizantes de gran anchura y un sistema de frenado automático que bloquea las ruedas cuando está en uso.

Para facilitar su desplazamiento por las diferentes calles del camposanto, dispone de cuatro ruedas, dos fijas y dos giratorias, aunque su diseño impide cualquier movimiento mientras una persona se encuentra sobre ella, reforzando así la seguridad durante las tareas en altura.

Entre las medidas de uso establecidas se encuentra la obligatoriedad de utilizarla de forma individual, respetar una carga máxima de 150 kilogramos y accionar siempre el sistema de bloqueo antes de acceder a la plataforma. Asimismo, se recomienda comprobar previamente el estado de la escalera y situarla sobre superficies firmes, secas y libres de obstáculos.

La nueva escalera ha supuesto una inversión municipal de 1.094,17 euros y permite alcanzar una altura aproximada de tres metros, facilitando el acceso a los nichos superiores con mayores garantías de estabilidad y protección.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa mejorando los servicios e instalaciones municipales, atendiendo las necesidades de los vecinos y apostando por equipamientos que incrementen la seguridad y la comodidad en los espacios públicos.