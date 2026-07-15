Finestrat incorpora 2 trabajadores gracias a los programas públicos de LABORA

Gracias a los programas públicos de la Generalitat Valenciana a través de LABORA el Ayuntamiento de Finestrat ha incorporado a dos personas para reforzar servicios municipales como Jardinería y Atención a la Ciudadanía. Hoy firmaron su contrato de trabajo para los próximos 10 meses. En el momento de la firma les acompañó la Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado y el concejal de Recursos Humanos, Héctor Baldó.

En palabras de la Alcaldesa y titular de Empleo, Nati Algado, “hoy es uno de esos días importantes porque se incorporan dos personas al Ayuntamiento de Finestrat gracias a dos programas públicos de empleo de la Generalitat a través de LABORA como son EMCORP y EMDONA. Estas subvenciones nos permiten generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes menores de 30 años (EMCORP) y para mujeres a partir de 45 años (EMDONA). En concreto, se incorporarán al área de jardinería, un departamento fundamental que queremos potenciar; y a atención a la ciudadanía, servicio clave en la administración local. Van a ser contratos de 10 meses que nos permiten mejorar los servicios municipales y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de empleo. Y es que somos plenamente conscientes de que cada empleo que ayudamos a crear es una excelente noticia para Finestrat”.

Empleo mujeres mayores de 45 años. EMDONA

La subvención EMDONA para la contratación de mujeres desempleadas mayores de 45 años asciende a 23.799,73€. Va destinada a la contratación en el área de atención ciudadana.

Empleo menores de 30 años. EMCORP

La subvención de LABORA para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años asciende a 23.725,54€ y se destina a emplear a un/a joven menor de 30 años como peón de horticultura y jardinería.