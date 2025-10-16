ayuda

Finestrat abre nueva convocatoria de ayudas de acción social para colectivos vulnerables

El plazo de solicitud se abre hoy, 16 de octubre, y permanecerá activo hasta el 14 de noviembre. Las personas beneficiarias pueden recibir hasta 400 euros para cubrir necesidades básicas y mejorar su bienestar

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat abre nueva convocatoria de ayudas de acción social para colectivos vulnerables
Finestrat abre nueva convocatoria de ayudas de acción social para colectivos vulnerables | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Finestrat lanza una nueva línea de ayudas de acción social, destinadas a apoyar a colectivos más vulnerables, como pensionistas, jubilados, familias numerosas, monoparentales o personas con diversidad funcional.

Entre otros requisitos a consultar en las bases podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas aquellas personas físicas que, en el momento de presentar la solicitud, se encuentren empadronadas

en el municipio de Finestrat con una antigüedad mínima de un año y que, además, cumplan con alguna de las siguientes condiciones: tener 65 años o más, o cumplir dicha edad durante el año 2025, ser pensionista del sistema de la Seguridad Social, pertenecer a una familia numerosa o monoparental y tener una diversidad funcional con un grado de discapacidad reconocido superior al 33%.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer