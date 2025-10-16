Finestrat abre nueva convocatoria de ayudas de acción social para colectivos vulnerables

El Ayuntamiento de Finestrat lanza una nueva línea de ayudas de acción social, destinadas a apoyar a colectivos más vulnerables, como pensionistas, jubilados, familias numerosas, monoparentales o personas con diversidad funcional.

Entre otros requisitos a consultar en las bases podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas aquellas personas físicas que, en el momento de presentar la solicitud, se encuentren empadronadas

en el municipio de Finestrat con una antigüedad mínima de un año y que, además, cumplan con alguna de las siguientes condiciones: tener 65 años o más, o cumplir dicha edad durante el año 2025, ser pensionista del sistema de la Seguridad Social, pertenecer a una familia numerosa o monoparental y tener una diversidad funcional con un grado de discapacidad reconocido superior al 33%.