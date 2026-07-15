Hasta finales de septiembre permanecerá activo el dispositivo especial de vigilancia en la playa del Abir

En el ecuador del mes de julio, la playa del Racó de l'Albir, uno de los principales atractivos turísticos de l'Alfàs del Pi, funciona a pleno rendimiento con un dispositivo especial de vigilancia, seguridad y atención al público que permanecerá operativo hasta finales del mes de septiembre.

El operativo, coordinado por las concejalías de Playas, Medio Ambiente, Servicios Técnicos y Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo garantizar la seguridad, la accesibilidad y el buen estado de uno de los espacios naturales más visitados del municipio durante la temporada estival.

Según ha informado el concejal de Playas y Medio Ambiente, Luis Morant, el servicio de socorrismo está atendido por tres socorristas y un profesional sanitario, a los que se suma un técnico responsable del punto de baño accesible, reforzando así la atención directa a los usuarios en primera línea de playa.

Durante los meses de julio y agosto, el servicio de socorrismo permanece operativo de 10:00 a 19:00 horas, mientras que en septiembre el horario será de 11:00 a 18:00 horas. El dispositivo especial también contempla un refuerzo de la vigilancia policial en el paseo y la playa, así como de los servicios de limpieza durante todo el periodo estival. A ello se añade la oferta de alquiler de patines, kayaks y tablas de paddle surf, además del servicio de hamacas y sombrillas, que completa la oferta destinada a residentes y visitantes.

Playa sin humos

La playa del Racó de l'Albir mantiene un año más su condición de playa sin humos, al estar adherida a la Red de Playas sin Humos de la Comunitat Valenciana. De este modo, está prohibido fumar y vapear en toda la zona de baño, una medida que busca proteger la salud de la población, reducir las molestias derivadas del consumo de tabaco y evitar la contaminación que generan las colillas en el medio marino. "Reafirmamos nuestro compromiso por promover políticas que permitan una gestión más sostenible", ha destacado el concejal Luis Morant.

Bandera Azul y ocho reconocimientos ambientales

La playa del Racó del Albir vuelve a lucir este verano la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la excelencia en la calidad del agua, la seguridad, los servicios, la accesibilidad y la gestión ambiental del litoral. Este distintivo, concedido anualmente por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), consolida a l'Alfàs del Pi como un destino turístico comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

A este reconocimiento se suman seis distintivos Centro Azul, que sitúan de nuevo a l'Alfàs del Pi como el municipio europeo con mayor número de estos galardones. Los centros reconocidos son el Centro de Interpretación Faro de l'Albir, el CIPM Los Carrascos, el Centro de Interpretación Medioambiental La Antigua Cantera, el CEA Carabineros, el Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir y el Espai Cultural Escoles Velles, espacios que desarrollan una importante labor de divulgación ambiental, histórica y patrimonial.

Además, el municipio cuenta con el distintivo Sendero Azul para el camino al Faro de l'Albir, reconocido este año como el Mejor Sendero Azul de España. En conjunto, l'Alfàs del Pi suma ocho reconocimientos ambientales que ponen de manifiesto su apuesta por un modelo turístico sostenible, de calidad y respetuoso con el medio ambiente