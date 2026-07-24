Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa conllevan el corte de calles al tráfico

El concejal de Fiestas, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, Jaime Santamaría, informa que durante los días de las fiestas patronales de Moros y Cristianos, habrá diversas calles del centro urbano cortadas al tráfico, cambio de direcciones, zonas de reserva de espacio y prohibiciones de estacionamiento debido a la instalación de carpas junto a los cuarteles festeros, así como durante la celebración de los diferentes actos del programa de fiestas.

Con motivo de la instalación de las gradas para presenciar los desfiles, la parada de taxis, ubicada en la avenida País Valencià, se ha trasladado a la calle Huit de Maig.

Debido a la instalación de carpas junto a los cuarteles festeros, permanecerán cortadas al tráfico vías del centro urbano como la calle Ibiza, la avenida Presidente Adolfo Suárez, la calle Músic Tito desde la calle Beata Ángeles de San José, la calle Félix Rodríguez de la Fuente, el tramo de la calle Constitución comprendido entre las calles Pati Fosc i Mestre Quico Serrano, el tramo de la calle Aitana desde la calle Constitución hasta Ramón y Cajal y el tramo de la calle Alacant desde la intersección con la avenida de Altea y la calle Jaume I, entre otras. Además, se habilitará el área de estacionamiento como vial de circulación en el tramo de la calle Constitución desde la calle Barranquet hasta la calle Pati Fosc, la calle Diputada Ángela Llinares desde la avenida Ensenyants de la Vila y la calle Alcalde Jerónimo Romá. El Ayuntamiento pide a los ciudadanos que estén atentos a la señalización ubicada en esta y otras calles del municipio.

De manera puntual, debido a la celebración de los diversos actos festeros, se cortarán temporalmente diversas calles. El día 24 de julio, con motivo de la Entrada de Bandas, permanecerán cortadas las calles Ciutat de València, avenida de País Valencià y Barranquet.

Los días 25 y 26 de julio, cuando se celebran los desfiles moro y cristiano respectivamente, se cortarán al tráfico las calles Colón y avenida del País Valencià, por lo que los vehículos que circulen desde el Poble Nou en dirección a Benidorm, accederán por la calle Cervantes a la calle Antoneta para circular por el paseo de la playa centro en dirección contraria hacia Benidorm. El tráfico procedente de Benidorm se desviará desde la rotonda del polígono industrial El Torres, hacia la carretera AP-1740, que discurre por el colegio público Hispanitat que, a su vez, facilita el acceso al centro urbano por la avenida Pianista Gonzalo Soriano y, también, a la CN-332 y A-7.

El día 27 de julio, con motivo de la celebración del Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios, la Embajada Contrabandistas, el desfile de presentación de las tropas al Rey Moro y la Embajada Beduina, quedarán cortadas al tráfico las calles Costera de la Mar, avenida Varadero, calle Arsenal, avenida José María Esquerdo y la playa Centro desde la avenida Varadero hasta la calle Pelayo. El tráfico por las avenidas País Valencià y del Puerto se cortará temporalmente durante los traslados de los festeros al puerto.

La madrugada del 28 de julio empezarán los preámbulos del Desembarc y la Costera de la Mar permanecerá cerrada desde las 00.00 horas. Desde las 01.00 y hasta las 09.00 horas, se cortarán al tráfico las avenidas Varadero, José María Esquerdo y del Port y la calle Arsenal. El tráfico por la avenida País Valencià sólo se verá afectado puntualmente debido al traslado de las tropas al puerto y a la Costera de la Mar.

Por la tarde, con motivo de la celebración de la Embajada Cristiana en la playa Centro se cortarán al tráfico la Costera de la Mar, calle Arsenal y las avenidas Varadero y José María Esquerdo. La avenida del País Valencià se cortará puntualmente con motivo de la bajada y subida de los festeros entre la playa y el centro urbano.

El día 29, festividad de Santa Marta, se cortará el tráfico con motivo del recorrido de la procesión religiosa en honor a la patrona a partir de las 20.00 horas por la Costera de la Mar, plaza de la Generalitat, calle Arsenal y avenida José María Esquerdo. Y por la noche, con la explosión del castillo de fuegos artificiales, permanecerán cortadas la Costera la Mar, la avenida José María Esquerdo y la avenida Antoneta desde la calle Puntes del Moro.

El día 30 de julio, se celebrará el concurso de paellas en la avenida Benidorm, que quedará cortada al tráfico desde la calle Pati Fosc.

Finalmente, el día 31 de julio, con motivo del desfile infantil de carrozas, se cortarán, la avenida Ciudad de Requena, la calle Colón desde la avenida Benidorm hasta País Valencià, que también estará cortada hasta el cruce con la calle Pizarro, la avenida Joan Carles I, Germans Aragonés y Huit de Maig

Santamaría también ha explicado que el plan de seguridad que contempla la coordinación de todos los efectivos en cada acto festero cuenta con la actuación agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Servicio Marítimo Provincial, Policía Nacional, GEOS, Protección Civil, Puntos Violeta, Bomberos, sanitarios y operarios de servicios técnicos que velarán por la seguridad de los miles de festeros y visitantes.