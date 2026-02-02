Pesca

Un estudio de la UA sobre la pesca de arrastre en la provincia concluye que el sistema Medits por el que la UE establece las restricciones a este sector, “no es eficiente porque los datos reales revelan que hay más capturas”

El informe ha sido encargado por la Diputación de Alicante donde hoy se ha presentado a las cofradías de pescadores y desde donde, se pretende elevar a Bruselas para reforzar con datos las reivindicaciones del sector

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación Toni Pérez después de expresar su compromiso con las 112 embarcaciones de arrastre de las cofradías de Santa Pola, Villajoyosa, Dénia y Calpe que suponen el 60% de la facturación del sector en la Comunitad Valenciana. Pérez se basa en los datos científicos, frente a las ocurrencias políticas.

Y los datos científicos del estudio elaborado y presentado por el profesor de la Universidad de Alicante, Just Tomas Bayle-Sempere concluyen que Medits “es ineficiente e inexacto”.

El profesor Bayle ha recomendado que se usen los barcos de pesca como plataformas científicas para recabar los datos que sirven de base a Bruselas porque podrán recoger la información sobre cada zona y cada especie desde la realidad y la cercanía.

