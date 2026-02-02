Un estudio de la UA sobre la pesca de arrastre en la provincia concluye que el sistema Medits por el que la UE establece las restricciones a este sector, “no es eficiente porque los datos reales revelan que hay más capturas”

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación Toni Pérez después de expresar su compromiso con las 112 embarcaciones de arrastre de las cofradías de Santa Pola, Villajoyosa, Dénia y Calpe que suponen el 60% de la facturación del sector en la Comunitad Valenciana. Pérez se basa en los datos científicos, frente a las ocurrencias políticas.

Y los datos científicos del estudio elaborado y presentado por el profesor de la Universidad de Alicante, Just Tomas Bayle-Sempere concluyen que Medits “es ineficiente e inexacto”.

El profesor Bayle ha recomendado que se usen los barcos de pesca como plataformas científicas para recabar los datos que sirven de base a Bruselas porque podrán recoger la información sobre cada zona y cada especie desde la realidad y la cercanía.