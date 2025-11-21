Este lunes abre sus puertas la tercera planta de l'Hospital de la Marina Baixa

La visita ha servido también para comprobar la evolución de las obras de ampliación del hospital, unas obras que sufrieron daños recientemente y que afectaron a materiales y al aislamiento térmico. Gómez ha detallado los nuevos plazos para garantizar que cada fase pueda abrirse dentro del calendario previsto. La primera fase de las tres de las que consta la obra estará concluida a finales de 2026, según la previsión de la empresa constructora, por lo que a partir de ese momento el hospital dispondrá de 41 camas más.

En este punto el conseller ha recordado que la Conselleria ha tenido que realizar una modificación del proyecto realizado en la anterior legislatura “con el objetivo de elevar una planta más y poder contar con 113 camas de hospitalización adicionales”. “Es decir, hemos evitado que esta obra naciera insuficiente, ya que no se contemplaban nuevas camas de hospitalización”, ha añadido. Así, el centro pasará de disponer 285 camas de hospitalización a un total de 398.

Tras la modificación del proyecto, se ha incluido una segunda fase con la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques para que puedan albergar nuevos espacios de hospitalización para ubicar la totalidad de las 113 camas nuevas previstas. La tercera fase constará de una remodelación de la planta baja y otros espacios del actual hospital.

Además, Onda Cero ha podido conocer oficialmente la apertura de la planta de Medicina Interna, que será el próximo lunes 24. Una intervención que ha supuesto una inversión de 1,6 millones de euros y que se ha ejecutado por tramos, siendo esta última fase la correspondiente a la zona central de la planta. El objetivo ha sido la reforma integral del espacio: la adaptación de habitaciones y aseos a las necesidades actuales de accesibilidad, la renovación de los sistemas de climatización y gases medicinales, así como la mejora de la iluminación, la carpintería y los suelos.