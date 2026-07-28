Este jueves 8ª donación de Sangre 2026 en el Cirer

El Salón Social el Cirer acoge este jueves 30 de julio, de 16,30 a 20,30 horas la octava “Donación de Sangre de 2026” de La Nucía, en la que participará el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. Desde la concejalía de Sanidad se informa que “la sangre es más necesaria que nunca”, por lo que hace un llamamiento a participar en esta donación, donde puede acudir cualquier persona solidaria sin preinscribirse, ni tener carnet de donante.

Recordemos que “la sangre no se puede fabricar” y que la única forma de obtenerla es mediante “la donación solidaria, voluntaria y altruista”. Una vez más el Ayuntamiento de La Nucía cederá el Salón Social El Cirer de forma gratuita al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana en las donaciones programadas.

Se necesitan 250 donaciones al día

La sangre es un bien esencial y se necesitan 250 donaciones al día en la provincia de Alicante para atender intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos, trasplantes, anemias, partos complicados… y para mantener las reservas en niveles óptimos. Donar sangre puede marcar la diferencia en la vida de alguien y hay que continuar para tener reservas suficientes y que funcionen de manera correcta los bancos de sangre de los hospitales alicantinos. Se trata de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo.

Requisitos: Ser mayor de 18 años

Los requisitos generales para donar sangre son ser mayor de 18 años y menor de 65 años y pesar más de 50 kilos. Es imprescindible beber abundantemente y comer antes de donar sangre y se puede donar, aunque se tenga el colesterol elevado. Cada adulto puede donar sangre cuatro veces al año en el caso de los varones y tres veces en el caso de las mujeres.

Para donar sangre no es necesario preinscribirse, ni tener carnet de donante, por lo que los nuevos donantes pueden acudir directamente al Salón Social El Cirer este jueves 30 de julio de 2026 por la tarde de 16,30 a 20,30 horas.