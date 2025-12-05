Comercio y Consumo

Los establecimientos de Benidorm ya pueden adherirse a la campaña de bonos #BenidormTeDaMás

El Ayuntamiento destina una partida inicial de 1,8 millones para sufragar estas ayudas, de las que podrán beneficiarse cerca de 71.000 empadronados mayores de 18 años

Esta campaña se desarrollará del 15 al 31 de diciembre para promover las compras en el comercio local durante la Navidad, un apoyo para el sector comercial local y también una ayuda para las familias en época navideña. Los comercios y establecimientos pueden ya adherirse a la campaña, formalizando su inscripción a través de la plataforma web de #BenidormTeDaMás, desde hoy y hasta el 30 de diciembre de 2025.

Como en ediciones anteriores la iniciativa cuenta con web propia, https://bonobenidormtedamas.es, a través de la cual los establecimientos podrán adherirse a la iniciativa y los usuarios registrarse para obtener sus bonos.

La operativa será la misma que en pasadas ediciones. Los usuarios podrán descargarse estos bonos a partir del 15 de diciembre a las 09:00 horas. Además, a partir de ese día 15 también se abrirá un horario de atención al público para aquellas personas que tengas problemas para descargar sus bonos o carezcan de los medios tecnológicos para hacerlo. Esta atención presencial se prestará en el salón de actos del Ayuntamiento en horario de 08:00 a 15:00 horas los días laborables y del 15 al 19 de diciembre también en las extensiones administrativas de La Cala, Beniardá, Els Tolls y Rincón de Loix, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

