Los establecimientos de Benidorm ya pueden adherirse a la campaña de bonos #BenidormTeDaMás

Esta campaña se desarrollará del 15 al 31 de diciembre para promover las compras en el comercio local durante la Navidad, un apoyo para el sector comercial local y también una ayuda para las familias en época navideña. Los comercios y establecimientos pueden ya adherirse a la campaña, formalizando su inscripción a través de la plataforma web de #BenidormTeDaMás, desde hoy y hasta el 30 de diciembre de 2025.

Como en ediciones anteriores la iniciativa cuenta con web propia, https://bonobenidormtedamas.es, a través de la cual los establecimientos podrán adherirse a la iniciativa y los usuarios registrarse para obtener sus bonos.

La operativa será la misma que en pasadas ediciones. Los usuarios podrán descargarse estos bonos a partir del 15 de diciembre a las 09:00 horas. Además, a partir de ese día 15 también se abrirá un horario de atención al público para aquellas personas que tengas problemas para descargar sus bonos o carezcan de los medios tecnológicos para hacerlo. Esta atención presencial se prestará en el salón de actos del Ayuntamiento en horario de 08:00 a 15:00 horas los días laborables y del 15 al 19 de diciembre también en las extensiones administrativas de La Cala, Beniardá, Els Tolls y Rincón de Loix, en horario de 09:00 a 14:00 horas.