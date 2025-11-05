igualdad

Esta mañana, el Consell de Igualdad de la Marina Baixa se reúne en su encuentro mensual

En estos encuentros se marcan acciones conjuntas a nivel comarcal para seguir avanzando en políticas de igualdad

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa ha acordado las próximas campañas de sensibilización ciudadana que se van a llevar a cabo, dirigidas a la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

En el orden del día de la reunión de hoy se han tratado la aprobación de la campaña por el juguete no sexista “Jugando libres, creciendo iguales” cuyo lanzamiento se coordinada conjuntamente durante las fechas navideñas en todos los municipios de la Marina Baixa. También se han comentado las actuaciones de cada uno de los municipios de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como otras acciones para sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito familiar.

