EDUCACIÓN

Las escuelas y programas educativos de verano de la Marina Baixa ya tienen abiertas sus inscripciones para la temporada estival de 2026

A fecha de hoy, 2 de junio, los ayuntamientos de Altea, Benidorm, La Nucía y Villajoyosa mantienen activos los plazos para que las familias puedan formalizar la participación de sus hijos e hijas

Onda Cero Marina Baixa

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Las escuelas y programas educativos de verano de la Marina Baixa ya tienen abiertas sus inscripciones para la temporada estival de 2026
Las escuelas y programas educativos de verano de la Marina Baixa ya tienen abiertas sus inscripciones para la temporada estival de 2026 | Onda Cero Marina Baixa

En Altea, la Escuela de Verano 2026 se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto en los colegios públicos Garganes y Altea la Vella. La iniciativa, dirigida a menores de entre 3 y 12 años empadronados en el municipio. Las familias podrán optar por inscripciones semanales, quincenales o mensuales y contarán con la posibilidad de solicitar Aula Matinal de 8 a 9 horas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm abrió ayer, 1 de junio, el plazo de inscripción para el Programa de Apoyo Educativo de Verano, dirigido al alumnado de Primaria que necesita refuerzo escolar. El programa se desarrollará entre el 6 de julio y el 25 de agosto en el colegio Leonor Canalejas y ofrecerá 90 plazas. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de junio, mientras que las ayudas destinadas a familias con mayores necesidades socioeconómicas podrán solicitarse hasta el próximo 15 de junio.

En La Nucía continúa abierto el periodo de inscripción para la vigésimo sexta edición de la Escola d'Estiu Municipal, que se celebrará durante los meses de julio y agosto en el colegio Sant Rafael. La actividad está destinada a escolares de entre 3 y 16 años y cuenta con diferentes modalidades de matrícula para facilitar la conciliación familiar. Además, las familias podrán optar a ayudas económicas que pueden cubrir parcial o totalmente el coste de la actividad, incluido el servicio de comedor. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de junio.

En Villajoyosa, las concejalías de Deportes y de Servicios Sociales e Igualdad organizarán un año más sus escuelas municipales de verano en los colegios La Torreta y Secanet. Los campus se desarrollarán del 25 de junio al 22 de julio y del 3 al 28 de agosto, dirigidos a menores de entre 3 y 16 años empadronados en el municipio. Los participantes disfrutarán de actividades deportivas, educativas y acuáticas, además de propuestas inclusivas adaptadas a alumnado con necesidades específicas. A fecha de hoy, 2 de junio, tanto el plazo de inscripción como el de solicitud de ayudas económicas ya han finalizado, por lo que las familias deberán permanecer atentas a la publicación de listados y posibles vacantes.

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