Los escolares nucieros visitan la Biblioteca “Miguel Guardiola”

La visita de 3ºA de Primaria del Colegio Público Muixara de hoy a la Biblioteca forma parte de las visitas escolares dentro de la Campaña de Animación Lectora 2026-2027 que organiza cada curso las concejalías de Cultura y Educación. De hecho ha sido la primera visita escolar de este curso escolar a la Biblioteca Municipal “Miguel Guardiola”, por la que pasaran más 800 escolares de diferentes cursos (1º, 3º y 5º) de los centro educativos de La Nucía.

Durante la misma se ha explicado a los alumnos y alumnas cómo se organizan los libros de conocimientos en las bibliotecas por una clasificación llamada Clasificación Decimal Universal, y también se ha hecho un breve recorrido por la historia del libro hasta la invención de la imprenta, a través de un pequeño video y manualidad. Para comenzar la visita se ha realizado un taller sencillo, de “elaboración de un pequeño libro recreando el formato de esos primeros libros impresos”. La segunda acción que han realizado es buscar libros por temáticas a partir del número indicado por la bibliotecaria, para aprender a localizarlo