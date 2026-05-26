La Empresa pública de Altea abre nuevas bolsas de empleo para peones de limpieza viaria y maquinistas/tractoristas

La empresa pública Pública de Desarrollo Municipal (PDM) ha abierto dos nuevos procesos selectivos para la creación de bolsas de trabajo destinadas a cubrir futuras necesidades de personal en los servicios municipales de limpieza viaria y de maquinista/tractorista, reforzando así la capacidad de respuesta de los servicios públicos que se prestan en Altea.

Las convocatorias, aprobadas por el Consejo de Administración de la PDM y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, permitirán disponer de personal cualificado para atender sustituciones y contrataciones temporales cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

En el caso de la bolsa de peones de limpieza viaria, esta nueva convocatoria sustituye y actualiza las bolsas existentes hasta la fecha. El proceso de selección se realizará mediante entrevista personal, en la que se valorarán los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas candidatas para el desempeño del puesto.

Por su parte, la bolsa de maquinistas/tractoristas complementará la bolsa actualmente vigente y entrará en funcionamiento cuando se agoten las personas candidatas disponibles en la lista existente. La selección incluirá una prueba práctica de manejo de tractor y aperos, además de una entrevista personal.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de las convocatorias en el BOP. El plazo de presentación de solicitudes comenzó este viernes y permanecerá abierto hasta el 6 de junio. Los interesados deberán formalizar su inscripción en el Registro General de la Mercantil, en la Partida Cap-Blanch, 100 en horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Altea.

La edil de Escena Urbana y responsable de La Pública, Aurora Serrat, ha explicado que estas bolsas tienen como finalidad reforzar los servicios municipales, al tiempo que ofrecen una oportunidad laboral a los vecinos interesados. Según la edil, “esta es una nueva oportunidad laboral en Altea que abre la Empresa Pública para reforzar los servicios que ofrece y se buscan personas con ganas de formar parte del equipo de La Pública y comprometidas con el trabajo”. Por eso quiso, “animar a todas las personas que cumplan los requisitos a participar en estos procesos, que buscan garantizar una gestión eficiente de los servicios municipales y generar nuevas oportunidades laborales para la ciudadanía de Altea”.