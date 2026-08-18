Educación complementa la Escuela de Verano con un espectáculo de magia para el alumnado de Altea

La actividad está pensada para que puedan disfrutarla tanto el alumnado que ha participado en la Escuela de Verano durante el mes de julio, como el que lo está haciendo durante el mes de agosto, compartiendo así una jornada diferente alrededor de la magia, la diversión y la convivencia. Así lo ha indicado la concejala de área, Mari Sastre.

A finales del mes de julio, la edil de Educación visitó personalmente los niños y niñas que participaban en la Escuela de Verano para conocer de primera mano cómo se estaba desarrollando el servicio, compartiendo un rato con el alumnado y haciendoles entrega de un pequeño detalle.

Desde la Concejalía de Educación se ha querido aprovechar también la ocasión para agradecer el trabajo y la implicación de todas las personas que hacen posible la Escuela de Verano; un servicio especialmente importante durante los meses de vacaciones escolares para facilitar la conciliación de las familias y ofrecer a los más pequeños un espacio de ocio, convivencia y actividades.

Mari Sastre ha destacado igualmente la buena disposición, la colaboración y la voluntad de los equipos directivos de los centros de Altea la Vieja y Garganes, que “desde el primer momento han facilitado todo aquello que estaba en sus manos para que el alumnado pudiera desarrollar las actividades en las mejores condiciones posibles”.

“Queremos agradecer sinceramente tanto la tarea de las personas que día a día están con los niños y niñas como la colaboración de los centros educativos. Gracias al esfuerzo conjunto podemos ofrecer un servicio necesario, en un entorno adecuado y con actividades que hagan que nuestros pequeños disfruten también del verano”, ha concluido la responsable municipal de Educación.