Educación abre el plazo para solicitar las ayudas a estudiantes del Curso 2025-26

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha informado de la apertura de ambas convocatorias, y ha animado a las personas que cumplan los requisitos a presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por facilitar el acceso a la educación, y apoyo a las familias en los gastos que supone la formación. Por ello, animamos a todo el alumnado que pueda beneficiarse de estas ayudas a consultar las bases y presentar la documentación necesaria en tiempo y forma”, ha señalado.

Ayudas para estudios postobligatorios no universitarios. Estas ayudas están dirigidas al alumnado que durante el curso 2025/2026 haya estudiado Bachillerato, Formación Profesional de grado medio o superior, ciclos formativos de grado básico y enseñanzas de régimen especial, así como cursos de acceso y preparación para las pruebas de acceso a Formación Profesional. La cuantía individual se establece en función de la puntuación obtenida en la baremación, con importes que oscilan entre los 125 y los 200 euros.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figuran estar empadronado en l’Alfàs del Pi con una antigüedad mínima de dos años, mantener esta condición durante el procedimiento, haber estado matriculado en un curso completo o en una carga lectiva igual o superior a 500 horas y haber asistido al menos al 80 % del horario lectivo. También se establece un límite de renta anual per cápita de cuatro veces el IPREM correspondiente al año 2024, y no haber recibido otra ayuda pública destinada a la misma finalidad.

Ayudas de transporte para estudiantes universitarios. La segunda convocatoria está destinada a contribuir a sufragar los gastos de desplazamiento del alumnado que haya cursado estudios universitarios durante el curso 2025/2026.

Para acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado en l’Alfàs del Pi desde hace al menos dos años y mantener el empadronamiento durante todo el procedimiento, estar matriculado en estudios universitarios durante el curso correspondiente y haber cursado un mínimo de 30 créditos ECTS o su equivalente en horas. En determinados casos, cuando al estudiante le resten menos créditos para finalizar sus estudios, podrá acceder a la ayuda si el importe de la matrícula es igual o superior a 350 euros, sin que pueda ser inferior a la cuantía de la subvención.

Asimismo, se establece como requisito no superar en 2024 una renta anual per cápita de cuatro veces el IPREM y cumplir las condiciones generales recogidas en las bases.

La cantidad total destinada a esta convocatoria se distribuirá equitativamente entre las personas beneficiarias, en función de la disponibilidad presupuestaria, con un máximo de 400 euros por estudiante.

Presentación de solicitudes. En ambas convocatorias, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, en el portal de ciudadanía (http://ciudadano.lalfas.es/PortalCiudadania), o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

La documentación que debe acompañar a cada solicitud varía según la modalidad de ayuda. Para las ayudas a estudios no universitarios se requiere, entre otros documentos, el certificado académico, el DNI o NIE del alumno y, en caso de menores de edad, el de su padre, madre o tutor legal, así como el certificado de titularidad bancaria y la declaración responsable. También deberán aportarse, cuando corresponda, los justificantes de familia numerosa o monoparental, discapacidad o denegación de la beca del Ministerio de Educación.

En el caso de las ayudas de transporte universitario, será necesario aportar el documento acreditativo de la matrícula, la facultad y los créditos cursados, una copia del DNI o NIE, el certificado de titularidad bancaria y la declaración responsable.

Las bases completas de ambas convocatorias y los modelos de solicitud pueden consultarse en la página web municipal, en el apartado de Educación. El Ayuntamiento recuerda la importancia de revisar toda la documentación exigida antes de presentar la solicitud y hacerlo dentro del plazo establecido, que finalizará el 9 de diciembre de 2026.