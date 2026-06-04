Dos nuevos paneles interactivos reforzarán la información turística en l’Alfàs del Pi

Los nuevos dispositivos se ubicarán en dos puntos estratégicos del municipio: el Paseo de las Estrellas, junto a la oficina Tourist Info de l’Albir, y la entrada al camino del Faro de l’Albir, principal acceso al Parc Natural de la Serra Gelada. Su objetivo es facilitar información turística actualizada y accesible a visitantes y residentes durante todo el año y a cualquier hora del día.

La actuación contempla la instalación de escaparates interactivos que ofrecerán información turística de forma autónoma, permitiendo a las personas usuarias consultar contenidos relacionados con recursos turísticos, servicios, rutas, actividades y puntos de interés del municipio. Además, los paneles cumplirán con los estándares de accesibilidad establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C), garantizando un acceso más sencillo a la información para todas las personas.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha destacado que “esta actuación refleja el compromiso de l’Alfàs del Pi con la transformación digital y la mejora de los servicios públicos dirigidos tanto a residentes como a visitantes. Gracias a los fondos europeos seguimos avanzando en proyectos que mejoran la competitividad del destino y que contribuyen a ofrecer una experiencia turística más accesible, moderna e innovadora”.

Una de las principales ventajas de estos dispositivos es que los contenidos podrán ser actualizados de forma inmediata por el equipo de Turismo del Ayuntamiento, permitiendo adaptar la información a la programación cultural, deportiva o turística del momento. Además, los usuarios podrán descargar directamente en sus teléfonos móviles la información consultada mediante el escaneo de un código QR, facilitando así su acceso durante la visita.

Los paneles incorporarán también encuestas de satisfacción para conocer la opinión de las personas usuarias una vez finalizada la consulta. Esta información permitirá obtener datos sobre el perfil del visitante, su procedencia, el tipo de alojamiento elegido o el grado de satisfacción con los servicios recibidos. A ello se sumarán las estadísticas generadas por los propios dispositivos sobre los contenidos más consultados, proporcionando información de gran utilidad para la planificación y gestión turística del destino.

El concejal de Turismo, Medio Ambiente y Playas, Luis Miguel Morant, ha señalado que “disponer de información turística accesible las 24 horas del día es una herramienta fundamental para mejorar la experiencia de quienes nos visitan. Estos nuevos paneles nos permitirán ofrecer información actualizada, facilitar la localización de recursos y servicios turísticos y, al mismo tiempo, conocer mejor las necesidades e intereses de nuestros visitantes para seguir mejorando la oferta turística de l’Alfàs del Pi”.

La actuación forma parte del Plan Director de Destino Turístico Inteligente (DTI) de l’Alfàs del Pi y responde a la necesidad detectada de ampliar los canales de información turística disponibles en cualquier momento del día y del año. Asimismo, permitirá reforzar la difusión de mapas y herramientas de geolocalización de recursos y servicios turísticos, contribuyendo al proceso de implantación del modelo DTI-CV en el municipio.

Entre los objetivos específicos del proyecto figuran facilitar información turística permanente, aumentar la satisfacción de los visitantes, mejorar el acceso a información geolocalizada sobre recursos y servicios y avanzar en el cumplimiento de los indicadores establecidos por el modelo DTI-CV. En definitiva, esta actuación permitirá incrementar los medios de información disponibles en el destino, mejorar el conocimiento de la oferta turística y seguir avanzando hacia un modelo turístico más inteligente, sostenible y centrado en las personas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha obtenido un total de 4.480.000 euros en subvenciones para el desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, correspondientes a las anualidades 2022 y 2023. Estas ayudas, financiadas íntegramente por la Unión Europea-NextGenerationEU, están permitiendo impulsar proyectos destinados a mejorar la vertebración del territorio, la interconexión turística sostenible y la accesibilidad universal, consolidando un modelo turístico más inteligente, competitivo y respetuoso con las necesidades de todas las personas.