SERVICIOS SOCIALES

El Departamento de Servicios Sociales e Igualdad de Villajoyosa celebra el primer encuentro de la Comisión Técnica de Inclusión Social

En esta primera reunión han participado representantes del Centro de Formación Santa Marta, Cruz Roja, Cáritas, Labora, POMP y la Asociación de Mujeres Gitanas

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El Departamento de Servicios Sociales e Igualdad de Villajoyosa celebra el primer encuentro de la Comisión Técnica de Inclusión Social
El Departamento de Servicios Sociales e Igualdad de Villajoyosa celebra el primer encuentro de la Comisión Técnica de Inclusión Social | Onda Cero MB

Se trata de un espacio de trabajo conjunto que busca mejorar la coordinación entre los recursos del municipio y ofrecer respuestas a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.

En esta primera reunión han participado representantes del Centro de Formación Santa Marta, Cruz Roja, Cáritas, Labora, POMP y la Asociación de Mujeres Gitanas. El objetivo es poner en común las necesidades detectadas desde cada ámbito, mejorar la comunicación entre profesionales y facilitar que las personas puedan acceder a los recursos que necesitan.

Este encuentro se enmarca en el trabajo impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad para avanzar hacia un municipio más inclusivo y mejorar la respuesta a las distintas realidades sociales de Villajoyosa.

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