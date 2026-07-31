Crece la expectación por ver a Taburete en SkyFest Benidorm

La cuenta atrás para uno de los eventos veraniegos de este 2026 en Benidorm está en marcha, para recibir al grupo madrileño el próximo 5 de agosto dentro de la gira ‘El Perro que Fuma Tour 2026’, que está recorriendo más de 20 ciudades de toda España y que es, además, una de las más ambiciosas de su trayectoria reciente.

La banda formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño ha vuelto a los escenarios recientemente la publicación de su sexto álbum de estudio, ‘El Perro que Fuma’, un trabajo con el que el grupo ha abierto una etapa de renovación sonora sin perder su característico estilo de pop-rock con influencias de rancheras, ska y sonidos latinos, en un regreso a los escenarios en el que la banda recupera la esencia de sus primeros años.

Desde sus inicios en 2014, el grupo ha experimentado una evolución constante. Con discos como ‘Tres Tequilas’, ‘Dr. Charas’, ‘Madame Ayahuasca’, ‘La broma infinita’ y ‘Matadero 5’, Taburete ha llegado a ser uno de los sonidos más reconocibles del pop español contemporáneo, con una base de seguidores fiel y una fuerte presencia en plataformas digitales.

Canciones como ‘Sirenas’, ‘Vino y cemento’ o ‘110’ se han convertido en algunos de sus temas más populares, acumulando millones de reproducciones que refuerzan su presencia en radio y en plataformas de streaming.

El concierto de este próximo miércoles 5 de agosto en SkyFest Benidorm promete ser una de las paradas destacadas de esta nueva gira, en la que el grupo combina nostalgia, evolución y nuevos sonidos en directo, en un formato diseñado para repasar su trayectoria y presentar sus nuevas canciones ante un público que ha crecido con ellos durante más de una década.

Cabe destacar la colaboración en la venta de entradas de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2026, que es “punto de venta oficial” de entradas, no sólo para este concierto, sino para todos los eventos que se están celebrando en SkyFest Benidorm.