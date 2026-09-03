Convocadas las primarias socialistas en Benidorm

El calendario socialista empieza mañana viernes para que aquellos que quieran presentar su candidatura a las primarias de la ciudad que supondrá elegir al candidato por el PSOE para las elecciones locales de mayo de 2027. En la ciudad tanto el periodista y director de Comunicación del Ministerio de Transportes, Pere Rostoll como el diputado autonómico, Mario Villar, expresaron hace semanas su intención de presentarse a esas primarias.

El pasado lunes en la Ejecutiva Nacional aprobó lo que es el calendario para las agrupaciones de más de 20.000 habitantes y de algunos municipios en concreto y entre ellos Benidorm. En ese calendario se han marcado los pasos que tienen que seguir todas las agrupaciones. Escuchamos a Cristina Escoda, secretaria general del PSPV-PSOE en Benidorm

Esa votación del 26 de septiembre se producirá si existe más de un candidato

En la votación final podrán votar todos los alrededor de 300 militantes socialistas de la agrupación y los avales, como ha expresado la secretaria general, es testimonial y pueden presentarse cualquier militante con cierto número de avales