El Consorci Mare refuerza en l’Alfàs del Pi los servicios de reciclaje con el ecoparque móvil semanal

Ubicado junto al mercadillo municipal, este punto de recogida acerca el servicio de reciclaje a la ciudadanía en una jornada de gran afluencia de público, facilitando la correcta gestión de residuos domésticos que requieren un tratamiento específico y promoviendo hábitos de consumo más sostenibles.

El ecoparque móvil permite depositar gratuitamente pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes, radiografías, pilas y otros residuos especiales que no tienen cabida en los contenedores de recogida selectiva habituales. Además, dispone de un contenedor de mayor capacidad para la recogida de muebles, electrodomésticos y otros enseres voluminosos. En lo que va de año, cerca de 300 personas han hecho uso de este servicio, con una media de 45 usuarios al mes. En cuanto a la tipología de residuos depositados, destaca en primer lugar las pilas alcalinas, seguidas de pequeños aparatos electrónicos, aceites usados de cocina, metales y plásticos.

Durante una visita al municipio, el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado el esfuerzo que está realizando el Consorci Mare para mejorar los servicios de recogida selectiva en el municipio. Además del ecoparque móvil, l'Alfàs del Pi cuenta con 30 nuevos contenedores, 20 destinados a la recogida de aceite doméstico usado y 10 para ropa y textil usado.

La implantación de estos nuevos contenedores está ofreciendo resultados positivos apenas dos meses después de su puesta en marcha. En este periodo, la ciudadanía ha depositado un total de 312 litros de aceite doméstico usado y 899 kilos de residuos textiles, cifras que ponen de manifiesto la buena acogida de este nuevo servicio impulsado por el Consorci Mare.

Los contenedores de textil permiten depositar ropa, calzado, mantas, sábanas, peluches y otros artículos del hogar, incluso cuando ya no pueden reutilizarse, siempre introducidos en bolsas cerradas. En cuanto al aceite doméstico usado, debe depositarse frío y en botellas de plástico perfectamente cerradas, evitando en todo caso verterlo por el desagüe debido al importante impacto ambiental que genera.

Dos puntos limpios en las calles Reino Unido y Tauró

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Toni Such, ha recordado que l'Alfàs del Pi dispone, además, de dos puntos limpios permanentes, situados en las calles Reino Unido y Tauró, donde la ciudadanía puede depositar gratuitamente residuos domésticos como escombros de pequeñas obras, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, fluorescentes, chatarra, enseres, pilas, radiografías y otros materiales que no pueden eliminarse a través de los contenedores instalados en la vía pública. Instalaciones habilitadas por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi para facilitar el reciclaje de residuos en el municipio.

El Punto Limpio de la calle Reino Unido abre de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas, mientras que el de la calle Tauró, en l'Albir, presta servicio de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, además de los martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas. Ambos servicios son gratuitos para las personas empadronadas en l'Alfàs del Pi.

Asimismo, la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, SAV, mantiene operativo el teléfono gratuito 900 102 952 para resolver dudas sobre reciclaje, informar sobre los puntos de recogida y concertar la retirada de enseres de gran volumen.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y el Consorci Mare continúan reforzando la red de servicios destinados a facilitar el reciclaje, fomentar la correcta separación de residuos y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.