El Consorci Mare recupera más de 9.000 kilos de textil y aceite en el mes de septiembre

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha recogido durante el mes de septiembre un total de 8.084 kilos de textil y 1.013 litros de aceite usado.

Gracias a la prueba piloto de recogida de estas dos fracciones impulsada por el Consorci Mare, se han implantado un total de 145 contenedores en 15 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa para aumentar la recogida separada de textil y aceite. Según datos del gestor autorizado, todos los residuos recogidos este mes han tenido una segunda vida como ropa, tela y biocombustible.

“Las cifras demuestran lo que siempre decimos: si hacemos que reciclar sea fácil, nuestros vecinos separan más y todos ganamos,” ha destacado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Es crucial recordar la importancia de separar en origen cualquier pieza hecha con textil: calzado, camisetas y menaje del hogar deben ser separados en el contenedor de textil o en la red de ecoparques del Consorci. Si se tiran incorrectamente al contenedor gris, será imposible recuperarlos y acabar en el vertedero”.

El textil representa hasta un 12 % de los residuos que acaban en el vertedero del Complejo Ambiental de El Campello. Separar la ropa y el calzado en el contenedor correspondiente —estén en buen o mal estado— es clave para reducir el rechazo y dar vida a nuevos tejidos reciclados. De la misma forma, desprenderse del aceite usado por el desagüe daña gravemente la red de tuberías y contamina las aguas subterráneas.